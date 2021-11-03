Сырная фриттата: блюдо, который поднимет настроение

Твердый сыр поднимает расположение духа благодаря содержащимся в нем аминокислотам – тирамину, триктамину, фенилэтиламину.

Специалисты уверяют, что самый "оптимистичный" сыр – рокфор. Но если сыр с плесенью вас не особо вдохновляет, для этого рецепта подойдет любой другой твердый сыр.

Ингредиенты:

2 яйца

½ ст. молока

2 ст. л. муки

1 болгарский перец, нарезанный кубиками

1 луковица, нарезанная кубиками

2 измельченных зубчика чеснока

горсть нарубленной зелени сельдерея

растительное масло

тертый твердый сыр

Яйца взбить с солью, молоком и мукой и вылить на небольшую сковородку с раскаленным маслом на малый огонь. Подождать, пока запечется нижний слой. Перец, лук и чеснок обжарить отдельно и выложить на уже схватившуюся яичную смесь. Через минуту посыпать сыром, накрыть крышкой, уменьшить огонь до минимума и подождать 5-7 минут. Готовую фриттату посыпать зеленью сельдерея.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку