Сырная фриттата: блюдо, который поднимет настроение

Твердый сыр поднимает расположение духа благодаря содержащимся в нем аминокислотам – тирамину, триктамину, фенилэтиламину.
Специалисты уверяют, что самый "оптимистичный" сыр – рокфор. Но если сыр с плесенью вас не особо вдохновляет, для этого рецепта подойдет любой другой твердый сыр.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- ½ ст. молока
- 2 ст. л. муки
- 1 болгарский перец, нарезанный кубиками
- 1 луковица, нарезанная кубиками
- 2 измельченных зубчика чеснока
- горсть нарубленной зелени сельдерея
- растительное масло
- тертый твердый сыр
Яйца взбить с солью, молоком и мукой и вылить на небольшую сковородку с раскаленным маслом на малый огонь. Подождать, пока запечется нижний слой. Перец, лук и чеснок обжарить отдельно и выложить на уже схватившуюся яичную смесь. Через минуту посыпать сыром, накрыть крышкой, уменьшить огонь до минимума и подождать 5-7 минут. Готовую фриттату посыпать зеленью сельдерея.
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