Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сырная гибаница: рецепт выпечки балканской кухни

Сырная гибаница: рецепт выпечки балканской кухни

Сырная гибаница / Фото: Associated Press

Балканская кухня известна своими вкусными и ароматными блюдами, среди которых особое место занимает сырная гибаница. Это идеальное блюдо для тех, кто любит нежную сырную выпечку с хрустящим тестом.

Если у вас осталось немного подсохшее тесто фило, не спешите его выбрасывать, на странице innalafood рассказали, как приготовить это традиционное балканское блюдо.

Ингредиенты

Яйца
3 шт.
Молоко
200мл.
Сыр кисломолочный
200 г
Моцарелла
200 г
Бринза
100 г
Соль
Специи
Кунжут
Тесто фило
200 г
Сливочное масло

Приготовление

  1. В глубокой миске взбейте яйца, добавьте молоко и тщательно перемешайте. Затем добавьте все виды сыра, которые есть в вашем холодильнике, у автора это кисломолочный сыр, моцарелла и брынза.
  2. Чтобы сделать начинку более ароматной, добавьте любимые специи.
  3. Листья теста фило аккуратно разорвите или нарежьте на кусочки и постепенно добавьте в творожную массу. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы тесто хорошо пропиталось творожной смесью.
  4. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и выложите в нее подготовленную творожно-тестовую массу. Сверху равномерно натрите еще немного творога, чтобы образовалась аппетитная творожная корочка. Посыпьте кунжутом для аромата и золотистого цвета.
  5. Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте примерно 30 мин. Выпечка должна стать золотистой, а творожная корочка – немного хрустящей.

После выпекали извлеките блюдо из духовки, дайте ему немного остыть и нарежьте порционными кусочками. Сырная гибаница прекрасно смакует как в горячем, так и в охлажденном виде. Подавайте с йогуртом, сметаной или чашечкой ароматного чая.

Советы:

  • Для более нежной текстуры можно добавить немного сливок вместо молока.
  • Если вы любите пикантный вкус, попробуйте добавить к начинке зелень или измельченный чеснок.
  • Используйте свежее тесто фило, но если оно подсохло – не беспокойтесь, блюдо все равно получится невероятно вкусным.

Это блюдо – настоящая находка для любителей сырной выпечки. Она не только проста в приготовлении, но и отлично подходит для завтрака, обеда или легкого ужина.

Мы также писали, как приготовить голубцовый пирог.

Читайте также:

Любимый рецепт! Вкуснейший рыбный пирог со шпинатом на бездрожжевом тесте!

Любимый рецепт! Вкуснейший рыбный пирог со шпинатом на бездрожжевом тесте!

Похожие темы:

Следующая публикация