Сырная гибаница: рецепт выпечки балканской кухни

Балканская кухня известна своими вкусными и ароматными блюдами, среди которых особое место занимает сырная гибаница. Это идеальное блюдо для тех, кто любит нежную сырную выпечку с хрустящим тестом.
Если у вас осталось немного подсохшее тесто фило, не спешите его выбрасывать, на странице innalafood рассказали, как приготовить это традиционное балканское блюдо.
Ингредиенты
- Яйца
- 3 шт.
- Молоко
- 200мл.
- Сыр кисломолочный
- 200 г
- Моцарелла
- 200 г
- Бринза
- 100 г
- Соль
- Специи
- Кунжут
- Тесто фило
- 200 г
- Сливочное масло
Приготовление
- В глубокой миске взбейте яйца, добавьте молоко и тщательно перемешайте. Затем добавьте все виды сыра, которые есть в вашем холодильнике, у автора это кисломолочный сыр, моцарелла и брынза.
- Чтобы сделать начинку более ароматной, добавьте любимые специи.
- Листья теста фило аккуратно разорвите или нарежьте на кусочки и постепенно добавьте в творожную массу. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы тесто хорошо пропиталось творожной смесью.
- Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и выложите в нее подготовленную творожно-тестовую массу. Сверху равномерно натрите еще немного творога, чтобы образовалась аппетитная творожная корочка. Посыпьте кунжутом для аромата и золотистого цвета.
- Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте примерно 30 мин. Выпечка должна стать золотистой, а творожная корочка – немного хрустящей.
После выпекали извлеките блюдо из духовки, дайте ему немного остыть и нарежьте порционными кусочками. Сырная гибаница прекрасно смакует как в горячем, так и в охлажденном виде. Подавайте с йогуртом, сметаной или чашечкой ароматного чая.
Советы:
- Для более нежной текстуры можно добавить немного сливок вместо молока.
- Если вы любите пикантный вкус, попробуйте добавить к начинке зелень или измельченный чеснок.
- Используйте свежее тесто фило, но если оно подсохло – не беспокойтесь, блюдо все равно получится невероятно вкусным.
Это блюдо – настоящая находка для любителей сырной выпечки. Она не только проста в приготовлении, но и отлично подходит для завтрака, обеда или легкого ужина.
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