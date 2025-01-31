Сырная гибаница: рецепт выпечки балканской кухни

Балканская кухня известна своими вкусными и ароматными блюдами, среди которых особое место занимает сырная гибаница. Это идеальное блюдо для тех, кто любит нежную сырную выпечку с хрустящим тестом.

Если у вас осталось немного подсохшее тесто фило, не спешите его выбрасывать, на странице innalafood рассказали, как приготовить это традиционное балканское блюдо.

Ингредиенты Яйца 3 шт. Молоко 200мл. Сыр кисломолочный 200 г Моцарелла 200 г Бринза 100 г Соль Специи Кунжут Тесто фило 200 г Сливочное масло

Приготовление

В глубокой миске взбейте яйца, добавьте молоко и тщательно перемешайте. Затем добавьте все виды сыра, которые есть в вашем холодильнике, у автора это кисломолочный сыр, моцарелла и брынза. Чтобы сделать начинку более ароматной, добавьте любимые специи. Листья теста фило аккуратно разорвите или нарежьте на кусочки и постепенно добавьте в творожную массу. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы тесто хорошо пропиталось творожной смесью. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и выложите в нее подготовленную творожно-тестовую массу. Сверху равномерно натрите еще немного творога, чтобы образовалась аппетитная творожная корочка. Посыпьте кунжутом для аромата и золотистого цвета. Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте примерно 30 мин. Выпечка должна стать золотистой, а творожная корочка – немного хрустящей.

После выпекали извлеките блюдо из духовки, дайте ему немного остыть и нарежьте порционными кусочками. Сырная гибаница прекрасно смакует как в горячем, так и в охлажденном виде. Подавайте с йогуртом, сметаной или чашечкой ароматного чая.

Советы:

Для более нежной текстуры можно добавить немного сливок вместо молока.

Если вы любите пикантный вкус, попробуйте добавить к начинке зелень или измельченный чеснок.

Используйте свежее тесто фило, но если оно подсохло – не беспокойтесь, блюдо все равно получится невероятно вкусным.

Это блюдо – настоящая находка для любителей сырной выпечки. Она не только проста в приготовлении, но и отлично подходит для завтрака, обеда или легкого ужина.

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