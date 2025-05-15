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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
126
Время на прочтение
1 мин

Сырная овсянка: рецепт вкусного и полезного завтрака

Забудьте на мгновение о привычной сладкой овсянке с фруктами и медом. Если вам хочется чего-нибудь нового на завтрак — соленого, кремового, но вместе с тем полезного — попробуйте сырную овсянку. Это питательная, вкусная и интересная альтернатива, которая подарит ощущение сытости на несколько часов.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
145 ккал
Сырная овсянка: рецепт вкусного и полезного завтрака

Сырная овсянка: рецепт вкусного и полезного завтрака / © Credits

Идея добавлять сыр к овсянке давно популярна в Европе, а сейчас активно набирает обороты и в Украине. В основе рецепта — классические ингредиенты, которые легко найти в каждом супермаркете, а приготовление занимает всего 15–20 минут. О рецепте сливочной вкусности рассказали на странице Tasty Stories.

Ингредиенты

Овсяные хлопья (плющенные)
250г
Вода
500 мл
Молоко
100 мл
Сливочный сыр (идеально подходит крем-сыр типа «Филадельфия»)
100г
Твердый сыр
100г
Соль
Черный перец
Мускатный орех

Приготовление

  1. Отварите овсянку в воде до полуготовности — примерно 7–8 мин.

  2. Когда почти вся вода испарилась, долейте молоко и убавьте огонь до минимального.

  3. Продолжайте варить на медленном огне, помешивайте, пока овсянка не станет мягкой и кремовой.

  4. Добавьте сливочный сыр, тщательно перемешайте в однородную текстуру.

  5. Добавьте натертый сыр, дайте ему расплавиться и снова перемешайте.

  6. Подавайте блюдо горячим и украсьте сверху еще щепоткой сыра или зеленью (петрушка, микрозелень, руккола — по выбору).

Советы:

  • Добавьте немного шпината или брокколи во время варки и получите еще более питательный вариант.

  • Сырную овсянку легко сделать вегетарианской или безлактозной, если выбрать подходящие ингредиенты.

Сырная овсянка — это не просто новый завтрак, а настоящий гастрономический эксперимент, который может легко стать вашим любимым утренним ритуалом.

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