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Сырная овсянка: рецепт вкусного и полезного завтрака
Забудьте на мгновение о привычной сладкой овсянке с фруктами и медом. Если вам хочется чего-нибудь нового на завтрак — соленого, кремового, но вместе с тем полезного — попробуйте сырную овсянку. Это питательная, вкусная и интересная альтернатива, которая подарит ощущение сытости на несколько часов.
Идея добавлять сыр к овсянке давно популярна в Европе, а сейчас активно набирает обороты и в Украине. В основе рецепта — классические ингредиенты, которые легко найти в каждом супермаркете, а приготовление занимает всего 15–20 минут. О рецепте сливочной вкусности рассказали на странице Tasty Stories.
Ингредиенты
- Овсяные хлопья (плющенные)
- 250г
- Вода
- 500 мл
- Молоко
- 100 мл
- Сливочный сыр (идеально подходит крем-сыр типа «Филадельфия»)
- 100г
- Твердый сыр
- 100г
- Соль
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- Черный перец
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- Мускатный орех
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Приготовление
Отварите овсянку в воде до полуготовности — примерно 7–8 мин.
Когда почти вся вода испарилась, долейте молоко и убавьте огонь до минимального.
Продолжайте варить на медленном огне, помешивайте, пока овсянка не станет мягкой и кремовой.
Добавьте сливочный сыр, тщательно перемешайте в однородную текстуру.
Добавьте натертый сыр, дайте ему расплавиться и снова перемешайте.
Подавайте блюдо горячим и украсьте сверху еще щепоткой сыра или зеленью (петрушка, микрозелень, руккола — по выбору).
Советы:
Добавьте немного шпината или брокколи во время варки и получите еще более питательный вариант.
Сырную овсянку легко сделать вегетарианской или безлактозной, если выбрать подходящие ингредиенты.
Сырная овсянка — это не просто новый завтрак, а настоящий гастрономический эксперимент, который может легко стать вашим любимым утренним ритуалом.