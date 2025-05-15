Сырная овсянка: рецепт вкусного и полезного завтрака / © Credits

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Идея добавлять сыр к овсянке давно популярна в Европе, а сейчас активно набирает обороты и в Украине. В основе рецепта — классические ингредиенты, которые легко найти в каждом супермаркете, а приготовление занимает всего 15–20 минут. О рецепте сливочной вкусности рассказали на странице Tasty Stories.

Ингредиенты Овсяные хлопья (плющенные) 250г Вода 500 мл Молоко 100 мл Сливочный сыр (идеально подходит крем-сыр типа «Филадельфия») 100г Твердый сыр 100г Соль Черный перец Мускатный орех

Приготовление

Отварите овсянку в воде до полуготовности — примерно 7–8 мин. Когда почти вся вода испарилась, долейте молоко и убавьте огонь до минимального. Продолжайте варить на медленном огне, помешивайте, пока овсянка не станет мягкой и кремовой. Добавьте сливочный сыр, тщательно перемешайте в однородную текстуру. Добавьте натертый сыр, дайте ему расплавиться и снова перемешайте. Подавайте блюдо горячим и украсьте сверху еще щепоткой сыра или зеленью (петрушка, микрозелень, руккола — по выбору).

Советы:

Добавьте немного шпината или брокколи во время варки и получите еще более питательный вариант.

Сырную овсянку легко сделать вегетарианской или безлактозной, если выбрать подходящие ингредиенты.

Сырная овсянка — это не просто новый завтрак, а настоящий гастрономический эксперимент, который может легко стать вашим любимым утренним ритуалом.

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