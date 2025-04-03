ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
155
Время на прочтение
3 мин

Сырная паска с жидкой начинкой: интересный пасхальный рецепт

Пасха — это не только важный христианский праздник, но и прекрасная возможность для семейных посиделок, теплых встреч и, конечно, вкусных блюд. Главным десертом на праздничном столе традиционно становится паска.

Автор публикации
Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Сырная паска с жидкой начинкой

Сырная паска с жидкой начинкой / © Credits

Этот вариант сырной паски с жидкой лимонной начинкой — настоящее произведение кулинарного искусства, сочетающее нежный сырный вкус со свежей цитрусовой ноткой.

Сырная паска — отличная альтернатива классическому дрожжевому варианту. Она легче в приготовлении, нежнее текстурой и полезнее благодаря содержанию кисломолочного сыра. А добавление жидкой начинки делает ее особенной и роскошной. О рецепте этой замечательной выпечки рассказали на странице valeria.matrokhina.

Ингредиенты

Для теста

  • Кисломолочный творог (9% или выше) 450 г

  • Яйца 5 шт.

  • Сахар 200 г

  • Мука 400-450 г

  • Разрыхлитель 15 г

  • Растопленное сливочное масло 150 г

  • Ванильный экстракт ½ ч. л

  • Изюм (по желанию) 150 г

Для лимонного крема (жидкая начинка)

  • Сахар 115 г

  • Кукурузный крахмал 35 г

  • Соль ч. ч. л

  • Желтки 5 шт. (около 100 г)

  • Тертая лимонная цедра 1 ст. л

  • Свежевыжатый лимонный сок 100 мл

  • Молоко 450 мл

  • Холодное сливочное масло 30 г

Приготовление

Приготовление теста

  1. Сыр перетрите через сито или взбейте блендером до однородной консистенции.

  2. Яйца смешайте с сахаром и взбейте миксером до образования рыхлой массы.

  3. Добавьте творог, растопленное масло, ванильный экстракт и перемешайте.

  4. Просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно введите в творожную массу.

  5. Изюм предварительно запарьте в горячей воде, обсушите и добавьте к тесту.

  6. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом, выложите тесто, заполните только половину формы.

  7. Выпекайте при температуре 180°C примерно 45 мин. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.

Приготовление крема

  1. В сотейнике смешайте сахар, крахмал, соль и желтки. Перетрите массу венчиком, пока она не посветлеет.

  2. Добавьте лимонный сок и цедру.

  3. Отдельно подогрейте молоко до появления первых пузырьков, но не доводите до кипения.

  4. Медленно вливайте горячее молоко в яичную смесь и постоянно помешивайте.

  5. Поставьте сотейник на средний огонь и готовьте крем, непрерывно помешивайте, пока он не загустеет (около 10 мин).

  6. Когда крем начнет сгущаться, проварите еще несколько минут, снимите с огня и добавьте сливочное масло.

  7. Перемешайте, накройте пленкой в контакт и оставьте охлаждаться.

  8. По желанию перед использованием крем можно перетереть через сито для более нежной текстуры.

Начинка и украшение

  1. Остывший кулич аккуратно разрежьте внутри и сделайте углубление для крема.

  2. Заполните кулич лимонной начинкой.

  3. По желанию украсьте меренгой, глазурью или свежими ягодами.

  4. Обязательно оставьте пасху на ночь в холодильнике, чтобы начинка стабилизировалась.

Советы:

  • Не превышайте количество муки — тесто должно быть мягким, а не плотным.

  • Для сохранения нежности выпечки избегайте чрезмерного взбивания теста после добавления муки.

  • Лимонный крем можно заменить апельсиновым или ванильным, если хочется разнообразия.

Эта сырная паска с нежной лимонной начинкой станет настоящим украшением вашего пасхального стола. Она сочетает в себе традиционный вкус и современную подачу, дарит гастрономическое удовольствие каждому, кто его попробует. Попробуйте приготовить этот десерт и подарите себе и своим близким кусочек весеннего праздника.

Дата публикации
Количество просмотров
155
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie