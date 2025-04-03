Сырная паска с жидкой начинкой: интересный пасхальный рецепт

Сырная паска с жидкой начинкой / © Credits

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Этот вариант сырной паски с жидкой лимонной начинкой — настоящее произведение кулинарного искусства, сочетающее нежный сырный вкус со свежей цитрусовой ноткой.

Сырная паска — отличная альтернатива классическому дрожжевому варианту. Она легче в приготовлении, нежнее текстурой и полезнее благодаря содержанию кисломолочного сыра. А добавление жидкой начинки делает ее особенной и роскошной. О рецепте этой замечательной выпечки рассказали на странице valeria.matrokhina.

Ингредиенты

Для теста

Кисломолочный творог (9% или выше) 450 г

Яйца 5 шт.

Сахар 200 г

Мука 400-450 г

Разрыхлитель 15 г

Растопленное сливочное масло 150 г

Ванильный экстракт ½ ч. л

Изюм (по желанию) 150 г

Для лимонного крема (жидкая начинка)

Сахар 115 г

Кукурузный крахмал 35 г

Соль ч. ч. л

Желтки 5 шт. (около 100 г)

Тертая лимонная цедра 1 ст. л

Свежевыжатый лимонный сок 100 мл

Молоко 450 мл

Холодное сливочное масло 30 г

Приготовление

Приготовление теста

Сыр перетрите через сито или взбейте блендером до однородной консистенции. Яйца смешайте с сахаром и взбейте миксером до образования рыхлой массы. Добавьте творог, растопленное масло, ванильный экстракт и перемешайте. Просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно введите в творожную массу. Изюм предварительно запарьте в горячей воде, обсушите и добавьте к тесту. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом, выложите тесто, заполните только половину формы. Выпекайте при температуре 180°C примерно 45 мин. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.

Приготовление крема

В сотейнике смешайте сахар, крахмал, соль и желтки. Перетрите массу венчиком, пока она не посветлеет. Добавьте лимонный сок и цедру. Отдельно подогрейте молоко до появления первых пузырьков, но не доводите до кипения. Медленно вливайте горячее молоко в яичную смесь и постоянно помешивайте. Поставьте сотейник на средний огонь и готовьте крем, непрерывно помешивайте, пока он не загустеет (около 10 мин). Когда крем начнет сгущаться, проварите еще несколько минут, снимите с огня и добавьте сливочное масло. Перемешайте, накройте пленкой в контакт и оставьте охлаждаться. По желанию перед использованием крем можно перетереть через сито для более нежной текстуры.

Начинка и украшение

Остывший кулич аккуратно разрежьте внутри и сделайте углубление для крема. Заполните кулич лимонной начинкой. По желанию украсьте меренгой, глазурью или свежими ягодами. Обязательно оставьте пасху на ночь в холодильнике, чтобы начинка стабилизировалась.

Советы:

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Не превышайте количество муки — тесто должно быть мягким, а не плотным.

Для сохранения нежности выпечки избегайте чрезмерного взбивания теста после добавления муки.

Лимонный крем можно заменить апельсиновым или ванильным, если хочется разнообразия.

Эта сырная паска с нежной лимонной начинкой станет настоящим украшением вашего пасхального стола. Она сочетает в себе традиционный вкус и современную подачу, дарит гастрономическое удовольствие каждому, кто его попробует. Попробуйте приготовить этот десерт и подарите себе и своим близким кусочек весеннего праздника.