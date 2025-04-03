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Сырная паска с жидкой начинкой: интересный пасхальный рецепт
Пасха — это не только важный христианский праздник, но и прекрасная возможность для семейных посиделок, теплых встреч и, конечно, вкусных блюд. Главным десертом на праздничном столе традиционно становится паска.
Этот вариант сырной паски с жидкой лимонной начинкой — настоящее произведение кулинарного искусства, сочетающее нежный сырный вкус со свежей цитрусовой ноткой.
Сырная паска — отличная альтернатива классическому дрожжевому варианту. Она легче в приготовлении, нежнее текстурой и полезнее благодаря содержанию кисломолочного сыра. А добавление жидкой начинки делает ее особенной и роскошной. О рецепте этой замечательной выпечки рассказали на странице valeria.matrokhina.
Ингредиенты
Для теста
Кисломолочный творог (9% или выше) 450 г
Яйца 5 шт.
Сахар 200 г
Мука 400-450 г
Разрыхлитель 15 г
Растопленное сливочное масло 150 г
Ванильный экстракт ½ ч. л
Изюм (по желанию) 150 г
Для лимонного крема (жидкая начинка)
Сахар 115 г
Кукурузный крахмал 35 г
Соль ч. ч. л
Желтки 5 шт. (около 100 г)
Тертая лимонная цедра 1 ст. л
Свежевыжатый лимонный сок 100 мл
Молоко 450 мл
Холодное сливочное масло 30 г
Приготовление
Приготовление теста
Сыр перетрите через сито или взбейте блендером до однородной консистенции.
Яйца смешайте с сахаром и взбейте миксером до образования рыхлой массы.
Добавьте творог, растопленное масло, ванильный экстракт и перемешайте.
Просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно введите в творожную массу.
Изюм предварительно запарьте в горячей воде, обсушите и добавьте к тесту.
Форму для выпечки смажьте сливочным маслом, выложите тесто, заполните только половину формы.
Выпекайте при температуре 180°C примерно 45 мин. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.
Приготовление крема
В сотейнике смешайте сахар, крахмал, соль и желтки. Перетрите массу венчиком, пока она не посветлеет.
Добавьте лимонный сок и цедру.
Отдельно подогрейте молоко до появления первых пузырьков, но не доводите до кипения.
Медленно вливайте горячее молоко в яичную смесь и постоянно помешивайте.
Поставьте сотейник на средний огонь и готовьте крем, непрерывно помешивайте, пока он не загустеет (около 10 мин).
Когда крем начнет сгущаться, проварите еще несколько минут, снимите с огня и добавьте сливочное масло.
Перемешайте, накройте пленкой в контакт и оставьте охлаждаться.
По желанию перед использованием крем можно перетереть через сито для более нежной текстуры.
Начинка и украшение
Остывший кулич аккуратно разрежьте внутри и сделайте углубление для крема.
Заполните кулич лимонной начинкой.
По желанию украсьте меренгой, глазурью или свежими ягодами.
Обязательно оставьте пасху на ночь в холодильнике, чтобы начинка стабилизировалась.
Советы:
Не превышайте количество муки — тесто должно быть мягким, а не плотным.
Для сохранения нежности выпечки избегайте чрезмерного взбивания теста после добавления муки.
Лимонный крем можно заменить апельсиновым или ванильным, если хочется разнообразия.
Эта сырная паска с нежной лимонной начинкой станет настоящим украшением вашего пасхального стола. Она сочетает в себе традиционный вкус и современную подачу, дарит гастрономическое удовольствие каждому, кто его попробует. Попробуйте приготовить этот десерт и подарите себе и своим близким кусочек весеннего праздника.