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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
216
Время на прочтение
2 мин

Сырники: идеальный рецепт любимого блюда

Сырники — это настоящий вкус детства, нежные, ароматные, с хрустящей корочкой и мягкой серединкой. Их готовили наши мамы и бабушки, а сегодня они снова на пике популярности и не только из-за ностальгии, но и благодаря своей простоте в приготовлении, питательности и универсальности.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
170 ккал
Сырники

Сырники / © www.credits

Фудблогер Ольга Рябенко рассказала о собственном проверенном рецепте идеальных сырников и он уже успел покорить сердца тысяч пользователей сети.

Ингредиенты

Творог
650 г
Яйцо
1 шт.
Сахар
4 ст. л.
Ванильный сахар
1 ч. л
Мука
4 ст. л.
Масло или топленое масло (гхи)

Приготовление

  1. В большой миске соедините творог, яйцо, сахар, ванильный сахар и муку. Чтобы получить нежную текстуру, хорошо перетрите творог вилкой, толкушкой или даже с помощью блендера.

  2. Замесите тесто. Саса должна быть мягкой, слегка липкой, но не растекаться. Не переборщите с мукой, ведь сырники могут стать твердыми.

  3. Скатайте тесто в колбаску, нарежьте порционно и сформируйте сырники. Удобно использовать стакан или ложку, чтобы все были одного размера.

  4. Обваляйте каждый сырник в муке, это поможет сохранить форму во время жарки и создаст хрустящую корочку.

  5. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон (примерно по 2-3 мин каждую сторону). Используйте качественное масло или масло гхи, оно придаст легкий ореховый аромат.

  6. Сырники лучше всего подходят горячими, подавайте их с медом, сметаной, вареньем, ягодным соусом или свежими фруктами.

Советы

  • Идеально подходит творог 9% жирности. Если творог слишком влажный, слегка отцедите его через марлю. Чем однороднее масса, тем нежнее будут сырники.

  • Важно не пересыпать муки, ведь лишняя она сделает блюдо «резиновым». Если тесто очень мягкое, лучше немного охладить его перед формированием.

  • Классические сырники жареные на сковороде, но для более диетического варианта их можно запечь в духовке или приготовить на пару.

Сырники — это не просто легкий завтрак или десерт. Это уют, домашнее тепло и кулинарная магия, которую можно передавать из поколения в поколение. Идеальные сырники — не те, что «как в ресторане», а те, которые напоминают утренники в бабушкиной кухне, запах топленого масла и детскую радость.

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