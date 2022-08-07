Сырники, которые всегда получаются: быстрый рецепт от шеф-повара Евгения Клопотенко

Сырники – одно из самых популярных блюд на завтрак. Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился с читателями своего сайта очень простым рецептом сырников, которые всегда получаются.

Евгений пишет, что оказывается, приготовление вкусных сырников дело не такое уж простое и у многих вызывает сложности.

"Я решил исправить такое положение вещей и хочу поделиться с вами простым рецептом классических сырников, по которому они всегда получаются", - говорит Клопотенко.

Для приготовления сырников вам понадобится:

400 г творога (9 % жирности)

1 яйцо

3 ст. л. муки (и дополнительно для панировки)

3 ст. л. сахара

3-4 ст. л. подсолнечного масла для жарки

1 щепотка соли

10 г ванильного сахара

Приготовление

Творог высыпать в небольшую стеклянную или пластиковую миску, размешать, добавить щепотку соли, одно яйцо, сахар и ванильный сахар. Творог можно использовать любой, какой вам больше нравится. Перемешайте ингредиенты до получения однородной массы. Потом добавьте 3 ст. л. пшеничной муки. Если творог оказался достаточно мокрым, то добавьте на одну столовую ложку муки больше. Но главное не переборщить, чтобы сырники получились нежными. Далее смочите руки небольшим количеством подсолнечного масла и скатайте из творожной массы небольшие шарики диаметром 3-4 см. Приплюсните шарики руками, чтобы получились красивые небольшие сырники. Запанируйте их в муке и обжарьте на подсолнечном масле на среднем огне. Сковородка для сырников должна хорошо разогреться. Не уменьшайте огонь при жарке, так у вас получится идеальная прожарка. Следите, чтобы сырники не пригорели.

Шеф-повар делится секретом, что для того, чтобы получить красивейшую золотистую корочку нужно обжаривать сырники по 2-3 минуты с каждой стороны. Но у вас может уйти немного больше или меньше времени.

Ранее Клопотенко делился в своем Instagram рецептом кабачковых оладий с укропом.

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