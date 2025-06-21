ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
190
Время на прочтение
1 мин

Сырники с клубникой: рецепт роскошного завтрака

А вы готовили когда-нибудь сырники с клубникой? Это отличный вариант вкусного и полезного завтрака.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
193 ккал
Сырники с клубникой

Сырники с клубникой / © Credits

Готовятся быстро и просто. Такие сырники придутся по вкусу, как взрослым, так и детям.

Ингредиенты

творог 5%
500 г
яйца куриные
1 шт.
мука пшеничная
2,5 ст. л.
манная крупа
2 ст. л.
крахмал кукурузный
1 ч. л.
сахар
2 ст. л.
клубника свежая
250 г
соль
масло растительное

  1. Сахар и яйцо взбейте венчиком до появления пены. Добавьте творог, соль, манную крупу и оставьте на 15-20 минут при комнатной температуре.

  2. Клубнику помойте, удалите хвостики, обсушите бумажным полотенцем, затем нарежьте на небольшие кусочки, добавьте крахмал и перемешайте.

  3. Из творожной массы сформируйте лепешки, в середину каждой, выложите небольшое количество ягод клубники, защипните так, чтобы начинка оказалась внутри сырника, и обваляйте в муке.

  4. В сковороде на среднем огне, разогрейте растительное масло и обжарьте сырники с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

  • Творог используйте 5% или 9%, но он должен быть обязательно сухой.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
190
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie