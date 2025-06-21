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Сырники с клубникой: рецепт роскошного завтрака
А вы готовили когда-нибудь сырники с клубникой? Это отличный вариант вкусного и полезного завтрака.
Готовятся быстро и просто. Такие сырники придутся по вкусу, как взрослым, так и детям.
Ингредиенты
- творог 5%
- 500 г
- яйца куриные
- 1 шт.
- мука пшеничная
- 2,5 ст. л.
- манная крупа
- 2 ст. л.
- крахмал кукурузный
- 1 ч. л.
- сахар
- 2 ст. л.
- клубника свежая
- 250 г
- соль
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- масло растительное
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Сахар и яйцо взбейте венчиком до появления пены. Добавьте творог, соль, манную крупу и оставьте на 15-20 минут при комнатной температуре.
Клубнику помойте, удалите хвостики, обсушите бумажным полотенцем, затем нарежьте на небольшие кусочки, добавьте крахмал и перемешайте.
Из творожной массы сформируйте лепешки, в середину каждой, выложите небольшое количество ягод клубники, защипните так, чтобы начинка оказалась внутри сырника, и обваляйте в муке.
В сковороде на среднем огне, разогрейте растительное масло и обжарьте сырники с двух сторон до золотистого цвета.
Советы:
Творог используйте 5% или 9%, но он должен быть обязательно сухой.