Дата публикации
-
Категория
Рецепты
Количество просмотров
45
Время на прочтение
1 мин
Сырники с персиками: рецепт для летнего завтрака
Сырники — один из самых популярных завтраков. Чтобы его разнообразить, приготовьте сырники с персиками.
Кусочки персиков придадут творожному тесту фруктовый аромат. Сырники получаются пышными, вкусными с золотистой корочкой.
Ингредиенты
- персики
- 2 шт.
- творог
- 300 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- сахар
- 3 ст. л.
- крупа манная
- 3 ст. л.
- мука пшенична
- 1 ст. л. (для теста) + 3 ст. л. (для обсыпки
- растительное масло
-
Творог выложите в миску, добавьте яйцо, сахар и разомните вилкой. Всыпьте крупу манную, муку, перемешайте и оставьте на 10-15 минут.
Персики помойте, обсушите бумажным полотенцем, очистите от кожуры, удалите косточку, мякоть нарежьте на небольшие кубики, выложите в творожное тесто и аккуратно перемешайте.
В тарелку насыпьте муку.
Влажными руками сформируйте сырники, обваляйте их слегка в муке.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите сырники и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.
Советы:
Творог используйте жирностью 5-9%.