Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
45
Время на прочтение
1 мин

Сырники с персиками: рецепт для летнего завтрака

Сырники — один из самых популярных завтраков. Чтобы его разнообразить, приготовьте сырники с персиками.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
35 минут
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
180 ккал
180 ккал
Сырники с персиками

Сырники с персиками / © Credits

Кусочки персиков придадут творожному тесту фруктовый аромат. Сырники получаются пышными, вкусными с золотистой корочкой.

Ингредиенты

персики
2 шт.
творог
300 г
яйцо куриное
1 шт.
сахар
3 ст. л.
крупа манная
3 ст. л.
мука пшенична
1 ст. л. (для теста) + 3 ст. л. (для обсыпки
растительное масло

  1. Творог выложите в миску, добавьте яйцо, сахар и разомните вилкой. Всыпьте крупу манную, муку, перемешайте и оставьте на 10-15 минут.

  2. Персики помойте, обсушите бумажным полотенцем, очистите от кожуры, удалите косточку, мякоть нарежьте на небольшие кубики, выложите в творожное тесто и аккуратно перемешайте.

  3. В тарелку насыпьте муку.

  4. Влажными руками сформируйте сырники, обваляйте их слегка в муке.

  5. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите сырники и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.

Советы:

  • Творог используйте жирностью 5-9%.

