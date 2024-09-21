Сырники с тыквой: рецепт вкусного завтрака

риготовьте осенний вариант творожных сырников, в состав которых входит тыква. Она придаст им золотистый, красивый цвет и приятный вкус.

Такой вариант сырников оценят и дети, и взрослые. Подайте в горячем виде со сметаной, сгущенкой или джемом.

Ингредиенты творог 9% 300 г тыква 200 г яйцо куриное 1 шт. сахар 2 ст. л. манная крупа 2 ст. л. корица соль щепотка мука пшеничная для панировка масло растительное

Тыкву очистите, натрите на мелкую терку. Сок отожмите. Творог разомните вилкой с сахаром, солью и яйцом. Добавьте тыкву, корицу, манную крупу и перемешайте. Дайте массе настояться 30 минут. В тарелку насыпьте муку для панировки. Скатайте мокрыми руками шарики, обваляйте их в муке и слегка приплюсните. Обжарьте на сковороде с горячим растительным маслом, на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Советы:

Корицу используйте по желанию.

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