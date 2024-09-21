Сырники с тыквой: рецепт вкусного завтрака

риготовьте осенний вариант творожных сырников, в состав которых входит тыква. Она придаст им золотистый, красивый цвет и приятный вкус.
Такой вариант сырников оценят и дети, и взрослые. Подайте в горячем виде со сметаной, сгущенкой или джемом.
Ингредиенты
- творог 9%
- 300 г
- тыква
- 200 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- сахар
- 2 ст. л.
- манная крупа
- 2 ст. л.
- корица
- соль
- щепотка
- мука пшеничная
- для панировка
- масло растительное
- Тыкву очистите, натрите на мелкую терку. Сок отожмите.
- Творог разомните вилкой с сахаром, солью и яйцом. Добавьте тыкву, корицу, манную крупу и перемешайте. Дайте массе настояться 30 минут.
- В тарелку насыпьте муку для панировки.
- Скатайте мокрыми руками шарики, обваляйте их в муке и слегка приплюсните.
- Обжарьте на сковороде с горячим растительным маслом, на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.
Советы:
- Корицу используйте по желанию.
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