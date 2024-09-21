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Сырники с тыквой: рецепт вкусного завтрака

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
183 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
151
Время на прочтение
1 мин
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Сырники с тыквой: рецепт вкусного завтрака

Сырники с тыквой / Фото: Credits

риготовьте осенний вариант творожных сырников, в состав которых входит тыква. Она придаст им золотистый, красивый цвет и приятный вкус.

Такой вариант сырников оценят и дети, и взрослые. Подайте в горячем виде со сметаной, сгущенкой или джемом.

Ингредиенты

творог 9%
300 г
тыква
200 г
яйцо куриное
1 шт.
сахар
2 ст. л.
манная крупа
2 ст. л.
корица
соль
щепотка
мука пшеничная
для панировка
масло растительное
  1. Тыкву очистите, натрите на мелкую терку. Сок отожмите.
  2. Творог разомните вилкой с сахаром, солью и яйцом. Добавьте тыкву, корицу, манную крупу и перемешайте. Дайте массе настояться 30 минут.
  3. В тарелку насыпьте муку для панировки.
  4. Скатайте мокрыми руками шарики, обваляйте их в муке и слегка приплюсните.
  5. Обжарьте на сковороде с горячим растительным маслом, на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Советы:

  • Корицу используйте по желанию.

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