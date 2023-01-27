Сырники в духовке: рецепт любимого завтрака

Если готовить сырники в духовке, вам не придется долго стоять у плиты и можно будет обойтись без масла.

Дети очень часто отказываются есть творог, но, попробовав это вкусное блюдо, они просто не смогут устоять перед ним. Нежные, в меру сладкие, приятно удивят вас своим вкусом и понравятся всем без исключения. Сырники подают с вареньем, медом, сметаной.

Ингредиенты

творог – 500 г

яйца – 2 шт.

сахар – 90 г

ванильный сахар – 10 г

разрыхлитель – 6 г

мука – 100 г

изюм – 40 г

соль – щепотка

яичный желток (для смазывания сырников)

Приготовление

Изюм замочите на 10 минут в кипятке. Воду слейте и высушите салфеткой.

Выложите мягкий, не слишком влажный творог в миску. Добавьте яйца, сахар, соль, ванилин, перемешайте. Просейте в творожную массу муку с разрыхлителем, перемешивая лопаткой. Добавьте изюм. Все тщательно перемешайте. Противень застелите пергаментом. Слегка смачивайте руки водой, чтобы смесь к ним не липла, формируйте сырники и выкладывайте на противень. Сверху смажьте яичным желтком. Выпекайте сырники в духовке, разогретой до 200 градусов, 20 минут. Посыпьте сахарной пудрой.

Советы

Если творог крупинками, его необходимо протереть через сито.

Ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Творог можно брать любой жирности.

Если масса недостаточно вязкая, то добавьте еще немного муки.

Читайте также: