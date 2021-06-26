Сырники за 15 минут: рецепт от Андрея Величко

Бренд-шеф Андрей Величко поделился своим способом приготовления этого любимого многими блюда. Его рецепт удобный, быстрый и проверенный.

Сырники - одно из самых сложных блюд, которые многие шеф-повара пытаются готовить в ресторане. Вернее, само блюдо очень простое, просто под словом "сырники" каждый человек понимает свои сырники. У каждого шеф-повара, повара, гостя ресторана или ресторатора в детстве были разные сырники. Так уж сложилось, что вкус формируется в детстве, а потом мы его шлифуем и развиваем.

Поэтому у каждого лучший рецепт сырников. И каждый знает, как правильно. И спорить бесполезно. Да и смысла нет. Но порекомендовать удобный, быстрый и проверенный рецепт сырников я просто обязан. Это мои идеальные сырники, которые я люблю с детства. Готовить их просто - за 15 минут успеваю приготовить завтрак.

Состав (на 2 порции):

творог жирный - 300 г

желтки - 2 шт.

манка или мука - 1-3 ст. л.

сахар - 1 ст. л.

соль - 1 щепотка

ванильный сахар или экстракт

изюм черный - 40 г (2 ст. л.)

манка для панировки - 1/2 стакана

масло для обжаривания - 3-4 ст. л., добавить, если понадобится.

Шаг 1

Выбрать творог. Тут вариантов больше даже, чем рецептов сырников. Жирный, обезжиренный, средней жирности, сухой, однородный, зернистый, печной. Из всего можно сделать вкусные сырники. Поэтому тут экспериментируйте и пробуйте. Я для сырников беру жирный или средней жирности (по магазинному это 10% и выше), домашний, не кислый творог.

Шаг 2

Смешайте все ингредиенты. Удобно это делать так - творог помять немного вилкой, чтобы не было крупных комочков. Можно протереть через сито, но мне очень лень это делать с утра. Да и как-то не по-настоящему это выглядит потом, слишком красиво. К творогу добавить желтки и сахар, перемешать, присолив и добавив ваниль. Муку и манку добавлять понемногу и перемешивать. Должно получиться довольно плотное тесто, хотя к рукам оно будет липнуть.

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Всегда можно насыпать много муки, они будут очень удобно лепиться, не липнуть к рукам, но на вкус будет просто клецки из муки, а не сырники. Я предпочитаю не более 10% муки и часто меняю ее на манку. В самом конце добавить промытый изюм. Я его не замачиваю. На это шаг уходит около 2-3 минут.

Готовое тесто (масса для сырников) однородное, в меру сладковатое, но не приторное. Лучше добавлять совсем немного сахара и есть с вареньем, к примеру.

Шаг 3

Панируем сырники. Тут есть 2 варианта. Проще простого. Столовой ложкой берем тесто, руками формируем шарик (насколько это возможно) и его в манке обваливаем. Плотно-плотно - чтоб всю поверхность закрыла манка. Потом немного расплюснули на столешнице плоской стороной ножа и сформировали немного края. Таким образом у нас получатся такие себе шайбы из сырного теста, запанированные в манке.

И не забудьте поставить уже сковороду греться. Первые 5 штук будут подготовлены через 4-5 минут. Их можно жарить.

Шаг 4

На каком масле жарить? Кто-то использует топленое сливочное, кто-то кокосовое либо иное, растительного происхождения. Я предпочитаю самое обычное подсолнечное масло, причем совсем немного. Можно вообще запечь их - тогда они совсем будут не жирные.

Сколько жарить? Пока не будут готовы - на среднем огне это около 8-12 минут. Готовые сырники мало того, что выглядят зажаренными, но и немного приподнимаются. Переложите на салфетку и подавайте ко столу.

С чем подавать? Фруктовый салат, варенье или джем, сметана или йогурт, мед или кленовый сироп.

Шаг 5

Поскольку каждое утро полностью повторять весь процесс ради 2 порций мне откровенно лень, я замораживаю запанированные сырники. Храню при -18 до 2-3 недель спокойно, может можно и больше, я просто съедаю. Поэтому это удобно.

Еще. Сахар можно убрать, и добавить немного рубленного мелко укропа. Получатся шикарные несладкие сырники. Они очень хороши с дзадзыки, рецепт которого описан ранее.

Еще. Добавив разрыхлителя теста на кончике ножа, сырники будут еще и пышными.

Приятного аппетита!

Андрей Величко — один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".

На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.

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