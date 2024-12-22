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Сырно-чесночный хлеб: рецепт ароматной выпечки

Сырно-чесночный хлеб: рецепт ароматной выпечки

Сырно-чесночный хлеб / Фото: Credits

Выпечка домашнего хлеба – это настоящая терапия для души. Особый шарм есть у рецептов, сочетающих мягкость теста с пикантностью начинки.

Если вы хотите порадовать себя и своих близких ароматной выпечкой, попробуйте приготовить сырный хлеб. На странице dimazhukovets предложили рецепт, с помощью которой вы создадите кулинарный шедевр.

Ингредиенты

Мука
520 г
Молоко
325 г
Дрожжи
15 г
Сахар
45 г
Масло
190 г
Соль
12 г
Сыр
150 г
Чеснок
Зелень

Приготовление

  • Растворите дрожжи в теплом молоке, добавьте сахар, соль и постепенно введите просеянную муку.
  • Когда тесто начнет формироваться, добавьте размягченное сливочное масло. Замесите однородное, гибкое тесто.
  • Тесто требует времени, чтобы "созреть". Вы можете выбрать один из двух способов:
  1. Быстрое брожение: оставьте тесто на 2 часа при 24°C.
  2. Холодное брожение: отправьте тесто в холодильник на 12-18 часов при температуре 6°C.
  • Холодное брожение позволяет тесту лучше раскрыть вкус и аромат.
  • Когда тесто достаточно подошло, раскатайте его в прямоугольник.
  • Смажьте поверхность сливочным маслом, равномерно посыпьте тертым сыром и измельченным чесноком с зеленью.
  • Положите его в форму для выпечки.
  • Перед выпеканием дайте тесту подняться во второй раз. Оставьте на 2 часа в теплом месте при температуре 24-26°C.
  • Разогрейте духовой шкаф до 175°C. Выпекайте хлеб в течение 22-24 минут, пока он не станет золотистым и ароматным.

Советы:

  • Для начинки лучше использовать полутвердый сыр, который хорошо плавится, например чедер или гауда.
  • Зелень можно выбрать по своему вкусу – петрушка, укроп или базилик идеально дополнят аромат чеснока.
  • Если хотите сделать хлеб более пышным, можно слегка смазать его поверхность молоком или яйцом перед выпечкой.

Сырно-чесночный хлеб идеально подходит к любому блюду: его можно подать в суп, использовать в качестве дополнения к основным блюдам или наслаждаться им как самостоятельной закуской. Не бойтесь экспериментировать, добавлять любимые ингредиенты и создавать маленькие кулинарные чудеса.

Приятного аппетита!

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