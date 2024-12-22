Сырно-чесночный хлеб: рецепт ароматной выпечки

Выпечка домашнего хлеба – это настоящая терапия для души. Особый шарм есть у рецептов, сочетающих мягкость теста с пикантностью начинки.
Если вы хотите порадовать себя и своих близких ароматной выпечкой, попробуйте приготовить сырный хлеб. На странице dimazhukovets предложили рецепт, с помощью которой вы создадите кулинарный шедевр.
Ингредиенты
- Мука
- 520 г
- Молоко
- 325 г
- Дрожжи
- 15 г
- Сахар
- 45 г
- Масло
- 190 г
- Соль
- 12 г
- Сыр
- 150 г
- Чеснок
- Зелень
Приготовление
- Растворите дрожжи в теплом молоке, добавьте сахар, соль и постепенно введите просеянную муку.
- Когда тесто начнет формироваться, добавьте размягченное сливочное масло. Замесите однородное, гибкое тесто.
- Тесто требует времени, чтобы "созреть". Вы можете выбрать один из двух способов:
- Быстрое брожение: оставьте тесто на 2 часа при 24°C.
- Холодное брожение: отправьте тесто в холодильник на 12-18 часов при температуре 6°C.
- Холодное брожение позволяет тесту лучше раскрыть вкус и аромат.
- Когда тесто достаточно подошло, раскатайте его в прямоугольник.
- Смажьте поверхность сливочным маслом, равномерно посыпьте тертым сыром и измельченным чесноком с зеленью.
- Положите его в форму для выпечки.
- Перед выпеканием дайте тесту подняться во второй раз. Оставьте на 2 часа в теплом месте при температуре 24-26°C.
- Разогрейте духовой шкаф до 175°C. Выпекайте хлеб в течение 22-24 минут, пока он не станет золотистым и ароматным.
Советы:
- Для начинки лучше использовать полутвердый сыр, который хорошо плавится, например чедер или гауда.
- Зелень можно выбрать по своему вкусу – петрушка, укроп или базилик идеально дополнят аромат чеснока.
- Если хотите сделать хлеб более пышным, можно слегка смазать его поверхность молоком или яйцом перед выпечкой.
Сырно-чесночный хлеб идеально подходит к любому блюду: его можно подать в суп, использовать в качестве дополнения к основным блюдам или наслаждаться им как самостоятельной закуской. Не бойтесь экспериментировать, добавлять любимые ингредиенты и создавать маленькие кулинарные чудеса.
Приятного аппетита!
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