Сырно-тыквенная запеканка: рецепт яркого десерта

Этой осенью приготовьте красивый и ароматный десерт с классическим сочетанием тыквы и сыра.

На странице nataliia.zhuk показали, как приготовить красивую и вкусную творожную запеканку.

Ингредиенты:

Сырный слой:

Сыр (не сухой) 400 г

Яйца 2 шт.

Сахар 60-80 г

Ванильный сахар 1 ч. л

Йогурт 100 г

Мука 3-4 ст. л

Мак 1-2 ст. л

Тыквенный слой:

Тыква 500-700 г

Яйцо 2 шт.

Сахар 30-60 г

Цедра лимона

Мука 3-4 ст. л

Приготовление:

Нарежьте тыкву и поставьте ее запекать при температуре 200°C до готовности. Это примерно 30-50 минут;

Пока тыква запекается к сыру, добавьте яйца, сахар и ванильный сахар, кефир и муку.

Все это тщательно сбейте блендером. Если консистенция получилась густая, добавьте немного молока, а если жидкая, то муки. Всё зависит от влажности вашего сыра;

Затем добавьте мак и перемешайте все ложкой;

Когда тыква остынет добавьте яйца, сахар цедру лимона;

Также добавьте 4 ст. л муки и перебейте все блендером;

Дно формы застелите пергаментом, а бока смажьте маслом и выкладывайте по две столовые ложки творожного теста, затем тыквенного и так чередуя;

Важно, чтобы консистенция у них была одинаковая.

Поставьте в разогретую до 190°C духовку на 40-45 минут.

Достав из духовки, дайте запеканке время охладиться и можно даже поставить ее в холодильник на пару часов.

Советы:

Вместо йогурта можно использовать кефир.

Вместо цедры лимона можно использовать цедру апельсина.

#рецептстыквы #запеканка #запеканказтыква # тыквенная запеканка # сырная запеканка ♬ оригинальный звук — Вкусные Рецепты @nataliia.zhuk Сырно-тыквенная запеканка Ингредиенты: Сырный слой: ✅ Сыр (не сухой) (400 г). ✅ Яйца (2 шт). ✅ Сахар (60-80 г). ✅ Ванильный сахар (1 ч. л.). ✅ Йогурт или кефир (100 г). ✅ Мука (3-4 ст. л. с горкой). ✅ 1-2 ст л мака Тыквенный слой: ✅ Тыква (500-700 г). ✅ Яйцо (2 шт.). ✅ Сахар (30-60 г). ✅ Цедра лимона или апельсина. ✅ Мука (3-4 ст. л. с горкой). 190°C 40-45 минут. Рецепт ежегодно набирает миллионы просмотров. Нам понадобится 600 грамм тыквы. Нарезаем его и запекаем при температуре 200°C до готовности, примерно 30-50 минут. Пока тыква запекается до 400 г сыра, добавляем 2 яйца, сахар и ванильный сахар. Также 100 граммов кефира и 3 или 4 столовых ложки муки. Все это тщательно сбиваем блендером. Если консистенция у вас получилась густая, то добавьте немного молока, а если жидкая, то муки. Всё зависит от влажности вашего сыра. Также в этот раз я добавила столовую ложку мака. Тыква уже готова, очищаем ее и даем время немного остыть. Потом добавляем 2 яйца, сахара я добавила совсем чуть-чуть потому что тыква у меня очень сладкая, натираем цедру апельсиниа, можно и лимона. Также добавляем 4 столовые ложки муки. Перебиваем все блендером, до такой консистенции. Дно формы застилаем пергаментом, бока смазываем маслом и выкладываем по две столовые лочки творожного теста, а затем тыквенного теста, главное, чтобы консистенция у них была одинаковая. И так делаем, пока не закончится тесто. Ставим в разогретую духовку на 45-50 минут. Достаем из духовки, даем время остыть и можно поставить еще в холодильник на пару часов. И все, сезонный десерт готов. Даже если вы не любите тыкву, я уверена что этот рецепт вам точно понравится. Готовьте и смакуйте с удовольствием. #тыква

Даже если вы не любите тыкву, этот рецепт вам должен понравиться.

Читайте также: