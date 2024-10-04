Сырно-тыквенная запеканка: рецепт яркого десерта

Этой осенью приготовьте красивый и ароматный десерт с классическим сочетанием тыквы и сыра.
На странице nataliia.zhuk показали, как приготовить красивую и вкусную творожную запеканку.
Ингредиенты:
Сырный слой:
- Сыр (не сухой) 400 г
- Яйца 2 шт.
- Сахар 60-80 г
- Ванильный сахар 1 ч. л
- Йогурт 100 г
- Мука 3-4 ст. л
- Мак 1-2 ст. л
Тыквенный слой:
- Тыква 500-700 г
- Яйцо 2 шт.
- Сахар 30-60 г
- Цедра лимона
- Мука 3-4 ст. л
Приготовление:
- Нарежьте тыкву и поставьте ее запекать при температуре 200°C до готовности. Это примерно 30-50 минут;
- Пока тыква запекается к сыру, добавьте яйца, сахар и ванильный сахар, кефир и муку.
- Все это тщательно сбейте блендером. Если консистенция получилась густая, добавьте немного молока, а если жидкая, то муки. Всё зависит от влажности вашего сыра;
- Затем добавьте мак и перемешайте все ложкой;
- Когда тыква остынет добавьте яйца, сахар цедру лимона;
- Также добавьте 4 ст. л муки и перебейте все блендером;
- Дно формы застелите пергаментом, а бока смажьте маслом и выкладывайте по две столовые ложки творожного теста, затем тыквенного и так чередуя;
- Важно, чтобы консистенция у них была одинаковая.
- Поставьте в разогретую до 190°C духовку на 40-45 минут.
- Достав из духовки, дайте запеканке время охладиться и можно даже поставить ее в холодильник на пару часов.
Советы:
- Вместо йогурта можно использовать кефир.
- Вместо цедры лимона можно использовать цедру апельсина.
@nataliia.zhuk Сырно-тыквенная запеканка Ингредиенты: Сырный слой: ✅ Сыр (не сухой) (400 г). ✅ Яйца (2 шт). ✅ Сахар (60-80 г). ✅ Ванильный сахар (1 ч. л.). ✅ Йогурт или кефир (100 г). ✅ Мука (3-4 ст. л. с горкой). ✅ 1-2 ст л мака Тыквенный слой: ✅ Тыква (500-700 г). ✅ Яйцо (2 шт.). ✅ Сахар (30-60 г). ✅ Цедра лимона или апельсина. ✅ Мука (3-4 ст. л. с горкой). 190°C 40-45 минут. Рецепт ежегодно набирает миллионы просмотров. Нам понадобится 600 грамм тыквы. Нарезаем его и запекаем при температуре 200°C до готовности, примерно 30-50 минут. Пока тыква запекается до 400 г сыра, добавляем 2 яйца, сахар и ванильный сахар. Также 100 граммов кефира и 3 или 4 столовых ложки муки. Все это тщательно сбиваем блендером. Если консистенция у вас получилась густая, то добавьте немного молока, а если жидкая, то муки. Всё зависит от влажности вашего сыра. Также в этот раз я добавила столовую ложку мака. Тыква уже готова, очищаем ее и даем время немного остыть. Потом добавляем 2 яйца, сахара я добавила совсем чуть-чуть потому что тыква у меня очень сладкая, натираем цедру апельсиниа, можно и лимона. Также добавляем 4 столовые ложки муки. Перебиваем все блендером, до такой консистенции. Дно формы застилаем пергаментом, бока смазываем маслом и выкладываем по две столовые лочки творожного теста, а затем тыквенного теста, главное, чтобы консистенция у них была одинаковая. И так делаем, пока не закончится тесто. Ставим в разогретую духовку на 45-50 минут. Достаем из духовки, даем время остыть и можно поставить еще в холодильник на пару часов. И все, сезонный десерт готов. Даже если вы не любите тыкву, я уверена что этот рецепт вам точно понравится. Готовьте и смакуйте с удовольствием. #тыква #рецептстыквы #запеканка #запеканказтыква # тыквенная запеканка # сырная запеканка ♬ оригинальный звук — Вкусные Рецепты
Даже если вы не любите тыкву, этот рецепт вам должен понравиться.
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