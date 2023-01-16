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Сырное печенье: простой рецепт идеальной закуски

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
908
Время на прочтение
2 мин
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Сырное печенье: простой рецепт идеальной закуски

Фото: Credits

Если приготовить тесто для печенья и хранить его в морозильной камере, то вы всегда сможете быстро приготовить идеальную закуску, когда к вам неожиданно придут гости.

Сыр, желательно чеддер, и острый чили с хрустящей морской солью сделают ваше печенье хитом любой вечеринки. Для приготовления печенья вам понадобится минимум ингредиентов. 

Ингредиенты

  • сливочное масло - 110 г 
  • твердый сыр (лучше чеддер) - 230 г
  • мука - 170 г
  • молотый чили - половина чайной ложки (можно заменить паприкой или порошком чипотле)
  • соль
  • крупная морская соль 

Приготовление

В чашу электрического миксера положите мягкое сливочное масло, натертый сыр, всю муку, порошок чили и 1 чайную ложку соли. Добавьте 1-2 столовых ложки воды и перемешайте на низкой скорости, чтобы ингредиенты соединились. Включите миксер на среднюю скорость и взбивайте в течение 30 секунд, пока ингредиенты не соберутся в большие комки.

Выложите тесто на слегка посыпанную мукой разделочную доску и скатайте его в рулет. Заверните в полиэтилен и поставьте в холодильник минимум на 1 час. Вы можете хранить тесто в холодильнике в течение нескольких дней или заморозить на срок до 4 месяцев.

Когда будете готовы выпекать, разогрейте духовку до 180 градусов.

Застелите два противня пергаментной бумагой. Нарежьте тесто толщиной 1-1,5 см и разложите его на бумаге на расстоянии 2 см друг от друга. Посыпьте крупной морской солью и запекайте 15-17 минут до золотисто-коричневого цвета. Остудите на противне или решетке для выпечки и подавайте при комнатной температуре.

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Дата публикации
Просмотры
908
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