- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 108
- Время на прочтение
- 1 мин
Сырное печенье: вкусная выпечка из четырех ингредиентов
Сырное печенье — это простой рецепт выпечки с любым твердым сыром. Приготовление не займет у вас много времени и понадобится всего лишь четыре ингредиента.
Подайте его к кофе, чаю или как закуску, к бокалу вина или пива.
Ингредиенты
- твердый сыр
- 100 г
- пшеничная мука
- 100 г
- сливочное масло
- 100 г
- соль
- щепотка
Твердый сыр натрите на мелкой терке.
Холодное сливочное масло нарежьте на кубики, добавьте к просеянной муке и перетрите руками до получения масляной крошки. Всыпьте твердый сыр, щепотку соли и соедините в ком. Заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30 минут.
Разделите тесто на две части, рабочую поверхность присыпьте мукой и раскатайте каждую часть в круг толщиной 0,5 сантиметров, затем разрежьте его на сегменты. Выложите сырное печенье на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15-17 минут до золотистой корочки.
Советы:
По желанию печенье можно посыпать сладкой паприкой, кунжутом, семенами льна или любыми другими специями.