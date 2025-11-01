ТСН в социальных сетях

Рецепты
108
1 мин

Сырное печенье: вкусная выпечка из четырех ингредиентов

Сырное печенье — это простой рецепт выпечки с любым твердым сыром. Приготовление не займет у вас много времени и понадобится всего лишь четыре ингредиента.

Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
409 ккал
Сырное печенье

Сырное печенье / © Credits

Подайте его к кофе, чаю или как закуску, к бокалу вина или пива.

Ингредиенты

твердый сыр
100 г
пшеничная мука
100 г
сливочное масло
100 г
соль
щепотка

  1. Твердый сыр натрите на мелкой терке.

  2. Холодное сливочное масло нарежьте на кубики, добавьте к просеянной муке и перетрите руками до получения масляной крошки. Всыпьте твердый сыр, щепотку соли и соедините в ком. Заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30 минут.

  3. Разделите тесто на две части, рабочую поверхность присыпьте мукой и раскатайте каждую часть в круг толщиной 0,5 сантиметров, затем разрежьте его на сегменты. Выложите сырное печенье на противень, застеленный пергаментной бумагой.

  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15-17 минут до золотистой корочки.

Советы:

  • По желанию печенье можно посыпать сладкой паприкой, кунжутом, семенами льна или любыми другими специями.

