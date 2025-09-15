Сырное ризотто с грибами: рецепт сливочного блюда для уютного ужина

Сырное ризотто с грибами / © Associated Press

Это идеальный вариант для ужина после рабочего дня или романтического свидания, о котором рассказал фудблогер Eric Lahuerta. Блюдо не требует экзотических продуктов, но выглядит и смакует так, будто его только что подали в уютном итальянском ресторане.

Ингредиенты Лук 1 шт. Грибы 150 г Круглозернистый рис 170 г Сухое белое вино 150 мл Горячий овощной или куриный бульон 800 мл Сливочное масло 15 г Тертый пармезан 30 г Оливковое масло Соль Черный молотый перец

Приготовление

Лук мелко нарежьте, грибы порежьте тонкими ломтиками. В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте оливковое масло. Добавьте лук и тушите на слабом огне 15-20 мин, пока он не станет мягким и прозрачным. Выложите грибы к луку, готовьте еще около 5 мин, чтобы они пустили сок и немного подрумянились. Всыпьте рис и быстро перемешайте, чтобы каждое зернышко покрылось маслом. Обжаривайте 2 мин, это поможет сохранить форму зерен. Влейте белое вино, перемешайте и дождитесь, пока алкоголь испарится, а останется только легкий аромат. Начинайте постепенно добавлять горячий бульон, постоянно помешивайте и добавляйте новую порцию только после того, как предыдущая впитается. Готовьте 15-18 мин. Снимите с огня, добавьте сливочное масло и тертый пармезан. Хорошо перемешайте, чтобы ризотто стало кремовым. Посолите и поперчите по своему вкусу. Выложите на тарелки, посыпьте еще немного пармезаном и свежемолотым перцем. По желанию можно украсить листочками петрушки или каплей трюфельного масла.

Советы

Бульон обязательно должен быть горячим, иначе блюдо «заблокирует» процесс приготовления.

Если хотите более глубокого вкуса, используйте смесь грибов, например, шампиньоны, вешенки, сушеные белые и т.д.

Для большей нежности можно добавить немного сливок вместе с маслом и пармезаном.

Сырное ризотто с грибами — это идеальный пример того, как из доступных продуктов можно создать блюдо ресторанного уровня. Попробуйте приготовить его дома и, возможно, это станет вашим новым кулинарным ритуалом.