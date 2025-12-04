ТСН в социальных сетях

Рецепты
73
1 мин

Сырные бейглы: рецепт замечательного блюда для завтрака

Если вы любите домашнюю выпечку, но хотите быстро и вкусно, обратите внимание на творожные бейглы. Они нежные, ароматные, легко сочетаются с любыми начинками и даже без сложных техник приготовления превращаются в маленькие кулинарные шедевры.

Станислава Бондаренко
50 минут
205 ккал
бейглы

бейглы / © Associated Press

Рецепт, о котором рассказали на странице annasimiachko, влюбил в себя многих за свою универсальность, ведь вы можете заменять муку, добавлять различные семена, зелень или сладкие начинки. Идеально для завтрака, перекуса или праздничного стола.

Ингредиенты

Творог
200 г
Сода
0,5 ч. л.
Соль
Яйцо
1 шт.
Сметана
2 ст. л.
Мука
170 г

Приготовление

  1. Творог тщательно смешайте с яйцом, солью и содой до однородной консистенции.

  2. Просейте муку и добавьте к творожной смеси.

  3. Добавьте сметану и замесите тесто. Оно должно получиться мягким, немного липким, но хорошо сформированным.

  4. Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте на 15 мин в холодильнике. Этот шаг помогает тесту стать более эластичным.

  5. Мокрыми руками сформируйте бейглы или мини-галеты.

  6. Сверху смажьте желтком и посыпьте семенами, например кунжутом, льном, подсолнечным или маком.

  7. Выпекайте в разогретой до 170°С духовке около 25 мин, пока поверхность не станет золотистой.

Идеи начинки

  • Соленые: ветчина, сыр, шпинат, зелень

  • Сладкие: яблоко, корица, изюм, шоколад

  • Классические: сыр, чеснок и зелень

Тесто настолько универсальное, что из него получаются и закуски для вечеринок, и сытный завтрак.

Советы

  • Если любите хрустящие лепешки, добавьте немного больше муки.

  • Выпекайте на среднем уровне, чтобы тесто равномерно пропеклось.

Творожное тесто — это простой способ добавить в будни уюта, тепла и вкуса. Идеально для тех, кто хочет совместить скорость, пользу и кулинарное творчество.

73
