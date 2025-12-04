- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 73
- Время на прочтение
- 1 мин
Сырные бейглы: рецепт замечательного блюда для завтрака
Если вы любите домашнюю выпечку, но хотите быстро и вкусно, обратите внимание на творожные бейглы. Они нежные, ароматные, легко сочетаются с любыми начинками и даже без сложных техник приготовления превращаются в маленькие кулинарные шедевры.
Рецепт, о котором рассказали на странице annasimiachko, влюбил в себя многих за свою универсальность, ведь вы можете заменять муку, добавлять различные семена, зелень или сладкие начинки. Идеально для завтрака, перекуса или праздничного стола.
Ингредиенты
- Творог
- 200 г
- Сода
- 0,5 ч. л.
- Соль
-
- Яйцо
- 1 шт.
- Сметана
- 2 ст. л.
- Мука
- 170 г
Приготовление
Творог тщательно смешайте с яйцом, солью и содой до однородной консистенции.
Просейте муку и добавьте к творожной смеси.
Добавьте сметану и замесите тесто. Оно должно получиться мягким, немного липким, но хорошо сформированным.
Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте на 15 мин в холодильнике. Этот шаг помогает тесту стать более эластичным.
Мокрыми руками сформируйте бейглы или мини-галеты.
Сверху смажьте желтком и посыпьте семенами, например кунжутом, льном, подсолнечным или маком.
Выпекайте в разогретой до 170°С духовке около 25 мин, пока поверхность не станет золотистой.
Идеи начинки
Соленые: ветчина, сыр, шпинат, зелень
Сладкие: яблоко, корица, изюм, шоколад
Классические: сыр, чеснок и зелень
Тесто настолько универсальное, что из него получаются и закуски для вечеринок, и сытный завтрак.
Советы
Если любите хрустящие лепешки, добавьте немного больше муки.
Выпекайте на среднем уровне, чтобы тесто равномерно пропеклось.
Творожное тесто — это простой способ добавить в будни уюта, тепла и вкуса. Идеально для тех, кто хочет совместить скорость, пользу и кулинарное творчество.