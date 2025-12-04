Сырные бейглы: рецепт замечательного блюда для завтрака

бейглы / © Associated Press

Рецепт, о котором рассказали на странице annasimiachko, влюбил в себя многих за свою универсальность, ведь вы можете заменять муку, добавлять различные семена, зелень или сладкие начинки. Идеально для завтрака, перекуса или праздничного стола.

Ингредиенты Творог 200 г Сода 0,5 ч. л. Соль Яйцо 1 шт. Сметана 2 ст. л. Мука 170 г

Приготовление

Творог тщательно смешайте с яйцом, солью и содой до однородной консистенции. Просейте муку и добавьте к творожной смеси. Добавьте сметану и замесите тесто. Оно должно получиться мягким, немного липким, но хорошо сформированным. Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте на 15 мин в холодильнике. Этот шаг помогает тесту стать более эластичным. Мокрыми руками сформируйте бейглы или мини-галеты. Сверху смажьте желтком и посыпьте семенами, например кунжутом, льном, подсолнечным или маком. Выпекайте в разогретой до 170°С духовке около 25 мин, пока поверхность не станет золотистой.

Идеи начинки

Соленые: ветчина, сыр, шпинат, зелень

Сладкие: яблоко, корица, изюм, шоколад

Классические: сыр, чеснок и зелень

Тесто настолько универсальное, что из него получаются и закуски для вечеринок, и сытный завтрак.

Советы

Если любите хрустящие лепешки, добавьте немного больше муки.

Выпекайте на среднем уровне, чтобы тесто равномерно пропеклось.

Творожное тесто — это простой способ добавить в будни уюта, тепла и вкуса. Идеально для тех, кто хочет совместить скорость, пользу и кулинарное творчество.