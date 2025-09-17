- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 125
- Время на прочтение
- 2 мин
Сырный хачапури на сковороде: рецепт на скорую руку
Хачапури — это одно из самых любимых блюд грузинской кухни, которое в Украине давно считают «своим».
Нежное тесто, расплавленный сыр внутри и легкий сливочный аромат делают это блюдо идеальным для завтрака, быстрого перекуса или даже праздничного стола. И хорошая новость заключается в том, чтобы приготовить хачапури, совсем не обязательно иметь духовку. Всего 20 мин на сковородке и на вашем столе горячая сырная вкуснятина, об этом рассказал фудблогер Рома Емец.
Ингредиенты
Тесто
Кефир (2,5%) 300 мл
Яйца 1 шт.
Подсолнечное масло 2 ст. л
Сахар 1 ст. л
Соль 1 ч. л
Разрыхлитель 1 ч. л
Мука пшеничная 400 г
Начинка
Сыр моцарелла или сулугуни 400 г
Яйцо 1 шт.
Приготовление
В глубокую миску влейте кефир комнатной температуры, добавьте яйцо, масло, соль, сахар и разрыхлитель. Хорошо перемешайте венчиком.
Постепенно всыпайте муку и замешивайте тесто. Оно должно получиться мягким и эластичным. Накройте его пленкой и оставьте на несколько минут.
Для начинки натрите сыр на терке, добавьте яйцо и тщательно перемешайте.
Разделите тесто на четыре части, раскатайте каждую, выложите по центру сырную начинку и заверните края. Затем снова слегка раскатайте, чтобы получились плоские лепешки.
Жарьте хачапури на сухой сковороде по 2-3 мин с каждой стороны на среднем огне.
Готовые лепешки смажьте сливочным маслом, чтобы они стали еще более нежными и ароматными.
Советы
Если хотите более насыщенный вкус, добавьте в начинку зелень или смесь сыров (сулугуни, моцарелла, фета).
Жарить лучше на сковороде с антипригарным покрытием, тогда хачапури будут равномерно румяными.
Для диетической версии используйте менее жирный сыр.
Сырные хачапури на сковороде — это тот случай, когда не нужно долго стоять у плиты, чтобы получить ресторанный результат. Приготовьте их для семьи на завтрак или возьмите в качестве перекуса на работу и хорошее настроение на день вам гарантировано.