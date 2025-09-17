Сырный хачапури на сковороде: рецепт на скорую руку

Сырный хачапури на сковороде / © Credits

Содержание Ингредиенты Тесто Начинка Приготовление Советы

Нежное тесто, расплавленный сыр внутри и легкий сливочный аромат делают это блюдо идеальным для завтрака, быстрого перекуса или даже праздничного стола. И хорошая новость заключается в том, чтобы приготовить хачапури, совсем не обязательно иметь духовку. Всего 20 мин на сковородке и на вашем столе горячая сырная вкуснятина, об этом рассказал фудблогер Рома Емец.

Ингредиенты

Тесто

Кефир (2,5%) 300 мл

Яйца 1 шт.

Подсолнечное масло 2 ст. л

Сахар 1 ст. л

Соль 1 ч. л

Разрыхлитель 1 ч. л

Мука пшеничная 400 г

Начинка

Сыр моцарелла или сулугуни 400 г

Яйцо 1 шт.

Приготовление

В глубокую миску влейте кефир комнатной температуры, добавьте яйцо, масло, соль, сахар и разрыхлитель. Хорошо перемешайте венчиком. Постепенно всыпайте муку и замешивайте тесто. Оно должно получиться мягким и эластичным. Накройте его пленкой и оставьте на несколько минут. Для начинки натрите сыр на терке, добавьте яйцо и тщательно перемешайте. Разделите тесто на четыре части, раскатайте каждую, выложите по центру сырную начинку и заверните края. Затем снова слегка раскатайте, чтобы получились плоские лепешки. Жарьте хачапури на сухой сковороде по 2-3 мин с каждой стороны на среднем огне. Готовые лепешки смажьте сливочным маслом, чтобы они стали еще более нежными и ароматными.

Советы

Если хотите более насыщенный вкус, добавьте в начинку зелень или смесь сыров (сулугуни, моцарелла, фета).

Жарить лучше на сковороде с антипригарным покрытием, тогда хачапури будут равномерно румяными.

Для диетической версии используйте менее жирный сыр.

Сырные хачапури на сковороде — это тот случай, когда не нужно долго стоять у плиты, чтобы получить ресторанный результат. Приготовьте их для семьи на завтрак или возьмите в качестве перекуса на работу и хорошее настроение на день вам гарантировано.