125
2 мин

Сырный хачапури на сковороде: рецепт на скорую руку

Хачапури — это одно из самых любимых блюд грузинской кухни, которое в Украине давно считают «своим».

Станислава Бондаренко
Сырный хачапури на сковороде

Сырный хачапури на сковороде / © Credits

Нежное тесто, расплавленный сыр внутри и легкий сливочный аромат делают это блюдо идеальным для завтрака, быстрого перекуса или даже праздничного стола. И хорошая новость заключается в том, чтобы приготовить хачапури, совсем не обязательно иметь духовку. Всего 20 мин на сковородке и на вашем столе горячая сырная вкуснятина, об этом рассказал фудблогер Рома Емец.

Ингредиенты

Тесто

  • Кефир (2,5%) 300 мл

  • Яйца 1 шт.

  • Подсолнечное масло 2 ст. л

  • Сахар 1 ст. л

  • Соль 1 ч. л

  • Разрыхлитель 1 ч. л

  • Мука пшеничная 400 г

Начинка

  • Сыр моцарелла или сулугуни 400 г

  • Яйцо 1 шт.

Приготовление

  1. В глубокую миску влейте кефир комнатной температуры, добавьте яйцо, масло, соль, сахар и разрыхлитель. Хорошо перемешайте венчиком.

  2. Постепенно всыпайте муку и замешивайте тесто. Оно должно получиться мягким и эластичным. Накройте его пленкой и оставьте на несколько минут.

  3. Для начинки натрите сыр на терке, добавьте яйцо и тщательно перемешайте.

  4. Разделите тесто на четыре части, раскатайте каждую, выложите по центру сырную начинку и заверните края. Затем снова слегка раскатайте, чтобы получились плоские лепешки.

  5. Жарьте хачапури на сухой сковороде по 2-3 мин с каждой стороны на среднем огне.

  6. Готовые лепешки смажьте сливочным маслом, чтобы они стали еще более нежными и ароматными.

Советы

  • Если хотите более насыщенный вкус, добавьте в начинку зелень или смесь сыров (сулугуни, моцарелла, фета).

  • Жарить лучше на сковороде с антипригарным покрытием, тогда хачапури будут равномерно румяными.

  • Для диетической версии используйте менее жирный сыр.

Сырные хачапури на сковороде — это тот случай, когда не нужно долго стоять у плиты, чтобы получить ресторанный результат. Приготовьте их для семьи на завтрак или возьмите в качестве перекуса на работу и хорошее настроение на день вам гарантировано.

125
