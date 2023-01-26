Сырные лепешки: рецепт ленивого хачапури

Сырная лепешка на сковороде - отличная идея для завтрака.
Сырная лепешка по вкусу напоминает хачапури, но готовится намного быстрее. Простой рецепт сытного завтрака, который поможет зарядиться энергией на весь день.
Ингредиенты:
- мука – 150 г
- кефир – 300 г
- сыр – 150 г
- яйца – 1 шт.
- сахар – 1 ч. л.
- сода – 0,5 ч. л.
- соль – 0,5 ч. л.
- укроп – 20 г
- лук зеленый – 35 г
- растительное масло – для жарки
- сливочное масло – для смазывания лепешек
Приготовление:
В кефир добавьте яйцо, соду, соль, сахар и все хорошо перемешайте. Всыпьте просеянную муку. Мелко порежьте лук, укроп. Сыр натрите на крупной терке. Все соедините и перемешайте до однородности.
Разделите тесто на три части. На разогретую сковороду налейте небольшое количество растительного масла. Выкладывайте тесто, разравнивая его. Обжаривайте лепешки на среднем огне 3-4 минуты при закрытой крышке с одной стороны и при открытой крышке с другой стороны до золотистого цвета. Готовые лепешки смажьте сливочным маслом.
Советы:
Все продукты должны быть комнатной температуры.
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