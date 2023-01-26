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Сырные лепешки: рецепт ленивого хачапури

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
534
Время на прочтение
1 мин
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Сырные лепешки: рецепт ленивого хачапури

Фото: Credits

Сырная лепешка на сковороде - отличная идея для завтрака.

Сырная лепешка по вкусу напоминает хачапури, но готовится намного быстрее. Простой рецепт сытного завтрака, который поможет зарядиться энергией на весь день. 

Ингредиенты:

  • мука – 150 г
  • кефир – 300 г
  • сыр – 150 г
  • яйца – 1 шт.
  • сахар – 1 ч. л.
  • сода – 0,5 ч. л.
  • соль – 0,5 ч. л.
  • укроп – 20 г
  • лук зеленый – 35 г
  • растительное масло – для жарки
  • сливочное масло – для смазывания лепешек

Приготовление:

В кефир добавьте яйцо, соду, соль, сахар и все хорошо перемешайте. Всыпьте просеянную муку. Мелко порежьте лук, укроп. Сыр натрите на крупной терке. Все соедините и перемешайте до однородности.

Разделите тесто на три части. На разогретую сковороду налейте небольшое количество растительного масла. Выкладывайте тесто, разравнивая его. Обжаривайте лепешки на среднем огне 3-4 минуты при закрытой крышке с одной стороны и при открытой крышке с другой стороны до золотистого цвета. Готовые лепешки смажьте сливочным маслом.

Советы:

Все продукты должны быть комнатной температуры.

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Дата публикации
Просмотры
534
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