Сырные лепешки: рецепт ленивого хачапури

Сырная лепешка по вкусу напоминает хачапури, но готовится намного быстрее. Простой рецепт сытного завтрака, который поможет зарядиться энергией на весь день.

Ингредиенты:

мука – 150 г

кефир – 300 г

сыр – 150 г

яйца – 1 шт.

сахар – 1 ч. л.

сода – 0,5 ч. л.

соль – 0,5 ч. л.

укроп – 20 г

лук зеленый – 35 г

растительное масло – для жарки

сливочное масло – для смазывания лепешек

Приготовление:

В кефир добавьте яйцо, соду, соль, сахар и все хорошо перемешайте. Всыпьте просеянную муку. Мелко порежьте лук, укроп. Сыр натрите на крупной терке. Все соедините и перемешайте до однородности.

Разделите тесто на три части. На разогретую сковороду налейте небольшое количество растительного масла. Выкладывайте тесто, разравнивая его. Обжаривайте лепешки на среднем огне 3-4 минуты при закрытой крышке с одной стороны и при открытой крышке с другой стороны до золотистого цвета. Готовые лепешки смажьте сливочным маслом.

Советы:

Все продукты должны быть комнатной температуры.

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