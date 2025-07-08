Сырные роллы с салями: интересный рецепт закуски

Сырные роллы с салями instagram.com_samura_cooking / © Instagram

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Этот рецепт от популярного фудблогера samura_cooking — настоящий гастро-лайфхак: никакого теста, минимум ингредиентов и максимум вкуса. Вы получите закуску ресторанного уровня всего за 15 мин.

Ингредиенты Сыр (моцарелла или чеддер) 200 г Крем-сыр 2-3 ст. л Салями или ветчина 5-6 ломтиков Свежая зелень (петрушка, укроп, зеленый лук или тимьян)

Приготовление

Возьмите сыр, положите в плотный пакет на застежке (zip-lock). Погрузите пакет в горячую воду (не кипяток) на несколько минут, пока сыр полностью не станет эластичным и мягким. Лайфхак: если нет пакета, можно завернуть сыр в пищевую пленку и прогреть несколько секунд в микроволновке (контролируйте, чтобы не «сварился»). Когда сыр станет мягким, разверните его на пергаменте или кухонной доске. С помощью скалки или даже бутылки, раскатайте сыр в тонкий прямоугольный лист толщиной 2-3 мм. На теплый сырный лист нанесите тонкий равномерный слой крем-сыра. Сверху выложите салями или ветчину. Затем посыпьте свежей измельченной зеленью — она придаст яркости, свежести и цвета. Осторожно сверните все в плотный рулет, помогайте себе пергаментом или пленкой. Если сыр еще теплый — он будет легко держать форму. Заверните рулет в пищевую пленку и положите в холодильник на 15-30 мин — так он станет плотнее и легче будет нарезаться. Достаньте рулет из холодильника, разверните и нарежьте на порционные ломтики (примерно 1,5-2 см толщиной). Выложите на тарелку, декорируйте зеленью или зернами граната — и ваша эффектная закуска готова.

Сделайте сразу несколько рулетов с различными начинками и получите яркую мозаику вкусов на фуршетном столе или заверните такой ролл в лаваш или тортилью — и получите идеальный ланч для офиса или школы.

Приятного аппетита!

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