ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
89
Время на прочтение
2 мин

Сырные роллы с салями: интересный рецепт закуски

Закуски могут быть не только вкусными, но и эффектными на вид, быстрыми и нестандартными в приготовлении. Если вы устали от стандартных бутербродов или сырной нарезки, у нас есть для вас супер идея — сырные роллы с салями и крем-сыром, которые просто тают во рту.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
330 ккал
Сырные роллы с салями instagram.com_samura_cooking

Сырные роллы с салями instagram.com_samura_cooking / © Instagram

Этот рецепт от популярного фудблогера samura_cooking — настоящий гастро-лайфхак: никакого теста, минимум ингредиентов и максимум вкуса. Вы получите закуску ресторанного уровня всего за 15 мин.

Ингредиенты

Сыр (моцарелла или чеддер)
200 г
Крем-сыр
2-3 ст. л
Салями или ветчина
5-6 ломтиков
Свежая зелень (петрушка, укроп, зеленый лук или тимьян)

Приготовление

  1. Возьмите сыр, положите в плотный пакет на застежке (zip-lock). Погрузите пакет в горячую воду (не кипяток) на несколько минут, пока сыр полностью не станет эластичным и мягким. Лайфхак: если нет пакета, можно завернуть сыр в пищевую пленку и прогреть несколько секунд в микроволновке (контролируйте, чтобы не «сварился»).

  2. Когда сыр станет мягким, разверните его на пергаменте или кухонной доске. С помощью скалки или даже бутылки, раскатайте сыр в тонкий прямоугольный лист толщиной 2-3 мм.

  3. На теплый сырный лист нанесите тонкий равномерный слой крем-сыра. Сверху выложите салями или ветчину. Затем посыпьте свежей измельченной зеленью — она придаст яркости, свежести и цвета.

  4. Осторожно сверните все в плотный рулет, помогайте себе пергаментом или пленкой. Если сыр еще теплый — он будет легко держать форму.

  5. Заверните рулет в пищевую пленку и положите в холодильник на 15-30 мин — так он станет плотнее и легче будет нарезаться.

  6. Достаньте рулет из холодильника, разверните и нарежьте на порционные ломтики (примерно 1,5-2 см толщиной).

  7. Выложите на тарелку, декорируйте зеленью или зернами граната — и ваша эффектная закуска готова.

Сделайте сразу несколько рулетов с различными начинками и получите яркую мозаику вкусов на фуршетном столе или заверните такой ролл в лаваш или тортилью — и получите идеальный ланч для офиса или школы.

Приятного аппетита!

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie