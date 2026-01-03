- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 75
- Время на прочтение
- 1 мин
Сырные вафли: отличная идея для завтрака
Легкие в приготовлении, но очень вкусные и сытные, сырные вафли станут отличным дополнением к завтраку.
Получаются аппетитными, с хрустящей корочкой и сырным вкусом.
Ингредиенты
- сыр твердый
- 100 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- мука пшеничная
- 90 г
- сливочное масло
- 50 г
- разрыхлитель
- ½ ч. л.
- прованские травы
- 1/3 ч. л.
- соль
- щепотка
Сыр твердый натрите на мелкой терке.
Яйца с солью, слегка взбейте венчиком, добавьте растопленное сливочное масло, просеянную муку, разрыхлитель, перемешайте. Всыпьте твердый сыр, прованские травы, соль и еще раз перемешайте.
Вафельницу разогрейте (можно немного смазать растительным маслом), выложите тесто и выпекайте до золотистого цвета.
Советы:
Специи добавляйте по своему вкусу.