ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
75
Время на прочтение
1 мин

Сырные вафли: отличная идея для завтрака

Легкие в приготовлении, но очень вкусные и сытные, сырные вафли станут отличным дополнением к завтраку.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
290 ккал
Сырные вафли

Сырные вафли / © Credits

Получаются аппетитными, с хрустящей корочкой и сырным вкусом.

Ингредиенты

сыр твердый
100 г
яйца куриные
2 шт.
мука пшеничная
90 г
сливочное масло
50 г
разрыхлитель
½ ч. л.
прованские травы
1/3 ч. л.
соль
щепотка

  1. Сыр твердый натрите на мелкой терке.

  2. Яйца с солью, слегка взбейте венчиком, добавьте растопленное сливочное масло, просеянную муку, разрыхлитель, перемешайте. Всыпьте твердый сыр, прованские травы, соль и еще раз перемешайте.

  3. Вафельницу разогрейте (можно немного смазать растительным маслом), выложите тесто и выпекайте до золотистого цвета.

Советы:

  • Специи добавляйте по своему вкусу.

Дата публикации
Количество просмотров
75
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie