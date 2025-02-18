Сырные вафли с колбаской: быстрый рецепт завтрака

Эти сырные вафли – отличный способ начать день со вкусным и питательным завтраком. Они легки в приготовлении и обязательно порадуют вас и ваших близких.

Рецепт, которым поделились на странице trokhlib_liliya, станет настоящей находкой для тех, кто ценит вкусный завтрак, а также хочет удивить себя и своих близких. Этот рецепт сочетает в себе вкусовые качества сыра, колбаски и легкого теста, что делает его идеальным выбором для начала дня.

Ингредиенты Яйца 1 шт. Соль 0,5 ч. л Сахар 1 час. л Кефир Масло 2 ст. л Мука 80 г Разрыхлитель 1 час. л Колбаски или ветчина 80 г Сыр 80 г

Приготовление

Разбейте яйцо в миске и добавьте соль, сахар и кефир. Тщательно взбейте смесь, чтобы все ингредиенты хорошо сочетались. К полученной жидкой смеси добавьте растительное масло, натертый сыр и порезанные колбаски. Перемешайте все. Просейте 80 г муки вместе с 1 ч.л. л разрыхлителя. Добавьте сухую смесь в жидкие ингредиенты и тщательно перемешайте. Тесто должно получить консистенцию, похожую на густую сметану. Разогрейте сковороду или вафельницу и жарьте вафли в течение 4-5 минут. Следите за золотистой корочкой, которая станет свидетельством того, что вафли готовы.

#сырнивафли #вафли ♬ оригинальный звук — FIINKA @trokhlib_liliya Сырные вафли с колбаской очень нежные и вкусные храните рецепт Ингредиенты: •1 яйцо •0,5 ч.л соли •1 ч.л сахара •120 г кефира •2ст.масла •80г. муки •1 ч.л разрыхлителя •80г колбаски или ветчины •80 г.сыра Смешиваем яйцо, соль, сахар, кефир. Добавляем растительное масло, натертый сыр и порезанную колбаску, перемешиваем. К просеянной муке добавляем разрыхлитель, перемешиваем и добавляем в смесь. Замешиваем тесто, должно получиться как густая сметана. Жарим 4-5 мин. Вкусного #бельгийские вафли

Скорость приготовления делает этот рецепт идеальным вариантом для тех, кто живет в постоянном движении, но не хочет жертвовать завтраком. Сохраните этот рецепт и наслаждайтесь каждым кусочком.

Приятного аппетита!

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