Сырный хлебец: рецепт выпечки вместо обычного хлеба

Хлеб – это основа нашего рациона, но если вместо привычного батона или багета приготовить что-то особенное. Попробуйте приготовить сырный хлебец, который сочетает нежное тесто, золотистую и аппетитную сырную корочку.

Эта выпечка может стать прекрасной альтернативой хлебу к обеду или ужину, а также стать самостоятельным блюдом для перекуса. Рецептом этой вкусности поделились на странице katherine.nar. Легкая в приготовлении, мягкая и невероятно ароматная – этот хлебец покорит вас с первого кусочка.

Ингредиенты

Для теста:

Мука 300 г

Дрожжи прессованные 12 г

Соль 0,5 ч. л

Сахар 1 ст. л

Молоко 200 мл

Сливочное масло 20 г

Для начинки:

Сливочное масло – 60 г

Свежая измельченная петрушка 1 ст. л

Соль

Перец

Сухой чеснок 1/4 ч. л

Орегано

Сыр 200 г

Приготовление

Дрожжи растворите в молоке комнатной температуры, добавьте сахар и оставьте на несколько минут, пока дрожжи начнут "оживать". Тем временем просейте муку, чтобы тесто было нежным и воздушным. Начните вымешивать, постепенно добавляя соль. Затем введите мягкое сливочное масло и тщательно замесите тесто, пока оно не станет эластичным. Готовое тесто не должно прилипать к рукам. Накройте миску полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа, чтобы тесто подросло. Пока тесто подходит, смешайте мягкое масло со специями, добавьте измельченную петрушку. Когда тесто подошло, разделите его на шесть равных частей, каждую округлите, накройте и оставьте еще на 20 мин. Затем каждую частицу раскатывайте в форме овала, смажьте ароматным маслом и щедро посыпаем натертым сыром. Духовку разогрейте до 210°C. Выпекайте буханки 10-15 минут. Готовая выпечка должна иметь аппетитную золотистую корочку и нежную творожную серединку.

Подавать сырные хлебцы лучше горячими, когда сыр еще тянется, а корочка хрустящая. Это идеальное дополнение к любому блюду или вкусная альтернатива бутербродам.

# выпечкасыром ♬ Piano Wire on the Windowsill @katherine.nari Для всех, кто любит выпечку с сыром, так же как ее люблю я Ингредиенты для теста: • мука – 300 г • дрожжи прессованные – 12 г • соль – 0,5 ч.л • сахар – 1 ст.л • молоко – 200 мл • сливочное масло – 2 полотенце – 1 ст.л • щепотка соли и перца • сухой чеснок – 1/4 ч.л • орегано по желанию • творог – 200 г (я брала сулугуни и моцареллу 50/50) Дрожжи разведите с сахаром в молоке комнатной температуры. Просейте муку, начните вымешивать тесто. Всыпьте соль и затем введите в тесто мягкое масло. Вымешивайте до гладкости, тесто не должно липнуть в руки. Накройте и оставьте тесто в теплом месте на 1-1,5 часа. Для начинки смешайте мягкое масло со специями, измельченной петрушкой. Готовое тесто разделите на 6 частей. Каждую округлите, накройте и оставьте на 20 мин. Раскатайте каждый в овал, смажьте маслом и сверху щедро посыпьте натертым сыром. Выпекайте в разогретой до 210°C духовке — 10-15 мин в зависимости от размера и духовки. Вкусного ✨ # рецептына украинском # кулинарныйблог #выпечка

Так что если хочется чего-то особенного вместо привычного хлеба – непременно попробуйте этот рецепт. И пусть ваш дом наполнится непревзойденным ароматом домашней выпечки.

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