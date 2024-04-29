Сырная паска без выпечки "Три шоколада": рецепт от известного повара

Ингредиенты кисломолочный творог 9% 400 г сахар 80 г масло 82,5% 80 г желток 2 больших белый шоколад 25 г молочный шоколад 40 г темный шоколад 55 г кокосовая стружка 20 г стружка из темного шоколада 35 г жирные сливки 33% 150 мл темный/молочный шоколад 20-30 г растительное масло 0,5 ч. л. сублимированная малина сушеные розы



1. В сотейник выкладываем сыр, сливочное масло, сахар и желтки и взбиваем блендером.

2. Ставим на средний огонь и прогреваем минут 5 до первых пузырьков, кипятить не следует, масса должна стать жидкой.

3. Снимаем с огня, перебиваем блендером до однородной массы и охлаждаем.

4. В трех разных емкостях растапливаем 3 вида шоколада: белый, молочный и черный.

5. Если хотите, чтобы все три слоя были одинаковой толщины, то основы с белым шоколадом должно быть меньше всех, молочного шоколада немного больше и черного больше. Или можно сделать все равно - и тоже будет выглядеть интересно.

6. К основанию с белым шоколадом добавляем кокосовую стружку, к молочной - ванильный экстракт, а к основанию с темной - тертую стружку из темного шоколада.

7. Взбиваем 150 мл холодных сливок до пик и так же в неравной пропорции добавляем их к трем сырным основаниям. Аккуратно перемешивая лопаткой.

8. Форму для творожной паски покрываем марлей, стараемся сделать так, чтобы не было складок, ставим на тарелку, выкладываем сначала основу с белым шоколадом, затем с молочным и затем с темным.

9. Заворачиваем концы марли наверх и ставим сверху средней тяжести груз.

10. Оставляем в холодильнике на сутки.

11. Через сутки паску переворачиваем и снимаем марлю. Для подачи растапливаем шоколад, добавляем растительное.

масло и поливаем паску, сверху украшаем.

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