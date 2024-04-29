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Сырная паска без выпечки "Три шоколада": рецепт от известного повара

Время готовки
2 ч. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
278 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
278
Время на прочтение
2 мин
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Сырная паска без выпечки "Три шоколада": рецепт от известного повара

Сырный кулич без выпечки "Три шоколада" / Фото: Credits

Попробуйте приготовить оригинальный творожный кулич по рецепту победительницей шоу "МастерШеф-2023" Валерии Матрохиной.

Ингредиенты

кисломолочный творог 9%
400 г
сахар
80 г
масло 82,5%
80 г
желток
2 больших
белый шоколад
25 г
молочный шоколад
40 г
темный шоколад
55 г
кокосовая стружка
20 г
стружка из темного шоколада
35 г
жирные сливки 33%
150 мл
темный/молочный шоколад
20-30 г
растительное масло
0,5 ч. л.
сублимированная малина
сушеные розы


1. В сотейник выкладываем сыр, сливочное масло, сахар и желтки и взбиваем блендером.
2. Ставим на средний огонь и прогреваем минут 5 до первых пузырьков, кипятить не следует, масса должна стать жидкой.
3. Снимаем с огня, перебиваем блендером до однородной массы и охлаждаем.
4. В трех разных емкостях растапливаем 3 вида шоколада: белый, молочный и черный.
5. Если хотите, чтобы все три слоя были одинаковой толщины, то основы с белым шоколадом должно быть меньше всех, молочного шоколада немного больше и черного больше. Или можно сделать все равно - и тоже будет выглядеть интересно.
6. К основанию с белым шоколадом добавляем кокосовую стружку, к молочной - ванильный экстракт, а к основанию с темной - тертую стружку из темного шоколада.
7. Взбиваем 150 мл холодных сливок до пик и так же в неравной пропорции добавляем их к трем сырным основаниям. Аккуратно перемешивая лопаткой.
8. Форму для творожной паски покрываем марлей, стараемся сделать так, чтобы не было складок, ставим на тарелку, выкладываем сначала основу с белым шоколадом, затем с молочным и затем с темным.
9. Заворачиваем концы марли наверх и ставим сверху средней тяжести груз.
10. Оставляем в холодильнике на сутки.
11. Через сутки паску переворачиваем и снимаем марлю. Для подачи растапливаем шоколад, добавляем растительное.
масло и поливаем паску, сверху украшаем.

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