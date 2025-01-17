Сырный пирог: быстрый рецепт с тестом фило

Эта сырная запеканка сочетает в себе нежный вкус теста фило, сливочную нежность сыра и легкий аромат петрушки. Она отлично подойдет для завтрака, обеда или ужина.
Этот простой рецепт сырной запеканки с нежным тестом фило, напоминающий изящное турецкое пирожное, можно приготовить в считанные минуты, а рассказали о нем на странице fatmagulkitchen.
Ингредиенты
- Тесто фило
- Молоко
- 1,5 стакана
- Масло
- Соль
- 1 час. л
- Яйца
- 3 шт.
- Сода
- 1 ч. л
- Сыр (по вашему вкусу)
- Петрушка
Приготовление
- Возьмите 1 лист теста фило и отложите его в сторону. Остальные листки мелко нарежьте ножом, чтобы создать основу для запеканки.
- Подготовьте противень: слегка смажьте его маслом, чтобы предотвратить пригорание.
- В миске смешайте молоко, растительное масло, соль, соду и яйца.
- Взбейте смесь до однородного состояния, чтобы образовался лёгкий соус.
- На подготовленный противень выложите отложенный лист теста фило, разорвав его руками на большие куски. Половину выложите на дно и сформируйте основание.
- Равномерно распределите половину нарезанного теста фило поверх основания. Полейте это слоем приготовленного соуса.
- Выложите творог с петрушкой равномерным слоем.
- Повторите те же действия с остальными тестами и сыром. Сверху накройте вторым слоем большого листа теста, который вы отложили в начале.
- Разбейте одно яйцо, смешайте его с остатками соуса и равномерно полейте запеканку. Это обеспечит красивую золотистую корочку.
- Выпекайте в духовке при температуре 180°C в режиме верхнего и нижнего нагрева в течение 1 часа.
Советы:
- Через 30 минут достаньте противень, чтобы проверить, пропекся ли нижний слой. Если нет, поставьте его обратно в духовку и выпекайте до полной готовности.
- Не режьте пирог сразу после выпечки. Дайте ему "отдохнуть" не менее 30 минут – это позволит сырной массе затвердеть, а кусочки будут ровными и аккуратными.
Благодаря простоте приготовления этот рецепт станет вашим любимым. Попытайтесь, удивите себя и своих родных и пусть ваш дом наполнится ароматами свежей домашней выпечки.
Приятного аппетита!
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