Сырный пирог: быстрый рецепт с тестом фило

Эта сырная запеканка сочетает в себе нежный вкус теста фило, сливочную нежность сыра и легкий аромат петрушки. Она отлично подойдет для завтрака, обеда или ужина.

Этот простой рецепт сырной запеканки с нежным тестом фило, напоминающий изящное турецкое пирожное, можно приготовить в считанные минуты, а рассказали о нем на странице fatmagulkitchen.

Ингредиенты Тесто фило Молоко 1,5 стакана Масло Соль 1 час. л Яйца 3 шт. Сода 1 ч. л Сыр (по вашему вкусу) Петрушка

Приготовление

Возьмите 1 лист теста фило и отложите его в сторону. Остальные листки мелко нарежьте ножом, чтобы создать основу для запеканки. Подготовьте противень: слегка смажьте его маслом, чтобы предотвратить пригорание. В миске смешайте молоко, растительное масло, соль, соду и яйца. Взбейте смесь до однородного состояния, чтобы образовался лёгкий соус. На подготовленный противень выложите отложенный лист теста фило, разорвав его руками на большие куски. Половину выложите на дно и сформируйте основание. Равномерно распределите половину нарезанного теста фило поверх основания. Полейте это слоем приготовленного соуса. Выложите творог с петрушкой равномерным слоем. Повторите те же действия с остальными тестами и сыром. Сверху накройте вторым слоем большого листа теста, который вы отложили в начале. Разбейте одно яйцо, смешайте его с остатками соуса и равномерно полейте запеканку. Это обеспечит красивую золотистую корочку. Выпекайте в духовке при температуре 180°C в режиме верхнего и нижнего нагрева в течение 1 часа.

Советы:

Через 30 минут достаньте противень, чтобы проверить, пропекся ли нижний слой. Если нет, поставьте его обратно в духовку и выпекайте до полной готовности.

Не режьте пирог сразу после выпечки. Дайте ему "отдохнуть" не менее 30 минут – это позволит сырной массе затвердеть, а кусочки будут ровными и аккуратными.

Благодаря простоте приготовления этот рецепт станет вашим любимым. Попытайтесь, удивите себя и своих родных и пусть ваш дом наполнится ароматами свежей домашней выпечки.

Приятного аппетита!

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