Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сырный пирог с сосисками: простой рецепт

Время готовки
55 минут
Пищевая ценность на 100 г
266 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
376
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Сырный пирог с сосисками: простой рецепт

Сырный пирог с сосисками / Фото: Credits

Сырный пирог с сосисками - вкусная альтернатива бутербродам на завтрак. Этот пирог приготовит даже школьник.

Вам понадобятся сосиски, твердый сыр, яйца, сметана,  мука и разрыхлитель. Выпечка получается пористой и мягкой.

Ингредиенты

сосиски
6 шт.
яйца куриные
3 шт.
сыр твердый
100 г
сметана
3 ст. л.
мука пшеничная
200 г
разрыхлитель
10 г
соль
растительное масло
  1. Твердый сыр натрите на мелкую терку.
  2. В миске соедините яйца, сыр, сметану, просеянную через сито муку с разрыхлителем и соль. Перемешайте.
  3. Форму для запекания смажьте растительным маслом. Выложите на дно половину теста и разровняйте его, затем сосиски и сверху вторую часть теста, также разровняйте.
  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 25 минут.

Советы:

  • Сметану используйте любой жирности.
  • Сосиски по желанию можно нарезать на кружочки.

Читайте также:

Любимый рецепт! Вкуснейший рыбный пирог со шпинатом на бездрожжевом тесте!

Любимый рецепт! Вкуснейший рыбный пирог со шпинатом на бездрожжевом тесте!

Похожие темы:

Следующая публикация