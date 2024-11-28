Сырный пирог с сосисками: простой рецепт

Сырный пирог с сосисками - вкусная альтернатива бутербродам на завтрак. Этот пирог приготовит даже школьник.
Вам понадобятся сосиски, твердый сыр, яйца, сметана, мука и разрыхлитель. Выпечка получается пористой и мягкой.
Ингредиенты
- сосиски
- 6 шт.
- яйца куриные
- 3 шт.
- сыр твердый
- 100 г
- сметана
- 3 ст. л.
- мука пшеничная
- 200 г
- разрыхлитель
- 10 г
- соль
- растительное масло
- Твердый сыр натрите на мелкую терку.
- В миске соедините яйца, сыр, сметану, просеянную через сито муку с разрыхлителем и соль. Перемешайте.
- Форму для запекания смажьте растительным маслом. Выложите на дно половину теста и разровняйте его, затем сосиски и сверху вторую часть теста, также разровняйте.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 25 минут.
Советы:
- Сметану используйте любой жирности.
- Сосиски по желанию можно нарезать на кружочки.
Читайте также:
- Булочки с кардамоном и корицей: рецепт ароматной выпечки
- Злаковое печенье с шоколадной крошкой: рецепт выпечки для молока
- Слоеный пирог с лососем и шпинатом: рецепт вкусной выпечки из готового теста
-