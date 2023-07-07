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Сырный рулет с фаршем, запеченный в духовке: рецепт блюда выходного дня

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
183
Время на прочтение
1 мин
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Сырный рулет с фаршем, запеченный в духовке: рецепт блюда выходного дня

Сырный рулет с фаршем / Фото: Credits

Такой рулет можно приготовить накануне праздника, он отлично хранится в холодильнике.

Основа рулета делается из сыра, яиц и майонеза. Пока сырный омлет запекается, приготовьте начинку из фарша, лука и специй. Выложите начинку на сырный омлет. Заверните и запеките в духовке.

Ингредиенты

Для омлета:

  • сыр твердый – 100 г
  • яйца – 3 шт.
  • майонез – 150 г
  • куркума – 0,5 ч. л.
  • соль

Для начинки:

  • фарш свиной – 350 г
  • лук репчатый – 1 шт.
  • паприка молотая – 0,5 ч. л.
  • перец черный молотый
  • соль

Приготовление

В миску натрите сыр на мелкой терке. Добавьте яйца, майонез, куркуму. Немного посолите. Тщательно перемешайте. Вылейте смесь на противень размером 22*33, застеленный пергаментом. Разровняйте. Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15 минут. Немного остудите.

Лук измельчите в блендере в кашицу. Добавьте в лук фарш, паприку, перец, соль. Перемешайте.

Яично-сырный омлет переложите на поверхность вместе с пергаментом, распределите начинку по всей поверхности сырного омлета. Заверните в плотный рулет, аккуратно отделяя от пергамента.

Рулет швом вниз уложите на пергаменте на противень. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут.

Советы

  • Фарш используйте любой.

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Дата публикации
Просмотры
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