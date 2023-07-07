Сырный рулет с фаршем, запеченный в духовке: рецепт блюда выходного дня

Такой рулет можно приготовить накануне праздника, он отлично хранится в холодильнике.

Основа рулета делается из сыра, яиц и майонеза. Пока сырный омлет запекается, приготовьте начинку из фарша, лука и специй. Выложите начинку на сырный омлет. Заверните и запеките в духовке.

Ингредиенты

Для омлета:

сыр твердый – 100 г

яйца – 3 шт.

майонез – 150 г

куркума – 0,5 ч. л.

соль

Для начинки:

фарш свиной – 350 г

лук репчатый – 1 шт.

паприка молотая – 0,5 ч. л.

перец черный молотый

соль

Приготовление

В миску натрите сыр на мелкой терке. Добавьте яйца, майонез, куркуму. Немного посолите. Тщательно перемешайте. Вылейте смесь на противень размером 22*33, застеленный пергаментом. Разровняйте. Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15 минут. Немного остудите.

Лук измельчите в блендере в кашицу. Добавьте в лук фарш, паприку, перец, соль. Перемешайте.

Яично-сырный омлет переложите на поверхность вместе с пергаментом, распределите начинку по всей поверхности сырного омлета. Заверните в плотный рулет, аккуратно отделяя от пергамента.

Рулет швом вниз уложите на пергаменте на противень. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут.

Советы

Фарш используйте любой.

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