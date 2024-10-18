Сырный рулет с салями: рецепт вкусной закуски

Это универсальный, быстрый и простой рецепт для приготовления, который понравится вашим близким.
На странице joaco.cerda показали, как приготовить вкусный сырный рулет, который подойдет как для праздничного стола, так и для завтрака или пикника.
Ингредиенты
- Солями
- 100 г
- Сливочный сыр
- 150 г
- Кинза (измельченная)
- 3 ст. л
- Лук (измельченный)
- 2 ст. л
- Чесночная приправа
- 1/2 ст. л
- Оливки
- 50 г
- Соленые крекеры
Приготовление:
- Смешайте сливочный сыр с кинзой, луком, чесночной приправой и хорошо все перемешайте;
- Расстелите на столе пищевую пленку и сформируйте прямоугольник с салями, выкладывая каждый кусочек внахлест;
- Аккуратно выложите смесь из сливочного сыра к краям, добавьте нарезанные оливки, сверните в рулет и плотно прижмите концы для уплотнения;
- Поставьте в холодильник на 2 часа.
- Подавать можно с крекерами или хлебом.
Сырный рулет с салями – идеальный вариант закуски для любого случая: празднования, пикника или обычного семейного вечера. Не бойтесь экспериментировать с начинкой – добавляйте свои любимые ингредиенты и создавайте новые вкусные вариации.
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