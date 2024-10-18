Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сырный рулет с салями: рецепт вкусной закуски

Сырный рулет с салями: рецепт вкусной закуски

Рулет с Салями и Сыром / Фото: Credits

Это универсальный, быстрый и простой рецепт для приготовления, который понравится вашим близким.

На странице joaco.cerda показали, как приготовить вкусный сырный рулет, который подойдет как для праздничного стола, так и для завтрака или пикника.

Ингредиенты

Солями
100 г
Сливочный сыр
150 г
Кинза (измельченная)
3 ст. л
Лук (измельченный)
2 ст. л
Чесночная приправа
1/2 ст. л
Оливки
50 г
Соленые крекеры

Приготовление:

  • Смешайте сливочный сыр с кинзой, луком, чесночной приправой и хорошо все перемешайте;
  • Расстелите на столе пищевую пленку и сформируйте прямоугольник с салями, выкладывая каждый кусочек внахлест;
  • Аккуратно выложите смесь из сливочного сыра к краям, добавьте нарезанные оливки, сверните в рулет и плотно прижмите концы для уплотнения;
  • Поставьте в холодильник на 2 часа.
  • Подавать можно с крекерами или хлебом.

Сырный рулет с салями – идеальный вариант закуски для любого случая: празднования, пикника или обычного семейного вечера. Не бойтесь экспериментировать с начинкой – добавляйте свои любимые ингредиенты и создавайте новые вкусные вариации.

Читайте также:

Шедевр греческой кухни! Самый лучший рецепт мусаки! Невероятная мясная запеканка с баклажанами!

Шедевр греческой кухни! Самый лучший рецепт мусаки! Невероятная мясная запеканка с баклажанами!

Похожие темы:

Следующая публикация