Это универсальный, быстрый и простой рецепт для приготовления, который понравится вашим близким.

На странице joaco.cerda показали, как приготовить вкусный сырный рулет, который подойдет как для праздничного стола, так и для завтрака или пикника.

Ингредиенты Солями 100 г Сливочный сыр 150 г Кинза (измельченная) 3 ст. л Лук (измельченный) 2 ст. л Чесночная приправа 1/2 ст. л Оливки 50 г Соленые крекеры

Приготовление:

Смешайте сливочный сыр с кинзой, луком, чесночной приправой и хорошо все перемешайте;

Расстелите на столе пищевую пленку и сформируйте прямоугольник с салями, выкладывая каждый кусочек внахлест;

Аккуратно выложите смесь из сливочного сыра к краям, добавьте нарезанные оливки, сверните в рулет и плотно прижмите концы для уплотнения;

Поставьте в холодильник на 2 часа.

Подавать можно с крекерами или хлебом.

Сырный рулет с салями – идеальный вариант закуски для любого случая: празднования, пикника или обычного семейного вечера. Не бойтесь экспериментировать с начинкой – добавляйте свои любимые ингредиенты и создавайте новые вкусные вариации.

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