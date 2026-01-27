ТСН в социальных сетях

Рецепты
176
1 мин

Сырный суп с грибами: рецепт согревающего блюда со сливочным вкусом

Сырный суп с шампиньонами получается вкусный и в то же время простой и быстрый.

Екатерина Труш
45 минут
70 ккал
Несмотря на то, что в составе нет мяса, он очень ароматный, аппетитный, с нежным сливочным вкусом.

Ингредиенты

картофель
450 г
шампиньоны
300 г
сыр плавленый
90 г
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
чеснок
1 зубчик
масло сливочное
1 ст. л.
масло растительное
1 ст. л.
вода
1,2 л
перец черный молотый
соль
укроп

  1. Картофель очистите, помойте и нарежьте на средние кубики.

  2. Шампиньоны помойте и нарежьте на средние кусочки.

  3. Лук, морковь, чеснок очистите. Лук нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите на среднюю терку, чеснок измельчите.

  4. Плавленый сырок натрите на крупную терку.

  5. Картофель выложите в кастрюлю, залейте водой и варите с момента закипания 15 минут.

  6. В сковороде, на среднем огне, разогрейте сливочное и растительное масло, выложите лук, морковь и чеснок, протушите до мягкости, добавьте шампиньоны и обжарьте до испарения жидкости.

  7. Выложите в кастрюлю с картофелем, доведите до кипения, затем добавьте плавленый сырок и интенсивно помешивая, варите три минуты, поперчите, посолите, добавьте укроп и снимите с огня.

Советы:

  • По желанию в суп можно добавить сметану.

