Сырный суп с грибами: рецепт согревающего блюда со сливочным вкусом
Сырный суп с шампиньонами получается вкусный и в то же время простой и быстрый.
Несмотря на то, что в составе нет мяса, он очень ароматный, аппетитный, с нежным сливочным вкусом.
Ингредиенты
- картофель
- 450 г
- шампиньоны
- 300 г
- сыр плавленый
- 90 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- чеснок
- 1 зубчик
- масло сливочное
- 1 ст. л.
- масло растительное
- 1 ст. л.
- вода
- 1,2 л
- перец черный молотый
-
- соль
-
- укроп
-
Картофель очистите, помойте и нарежьте на средние кубики.
Шампиньоны помойте и нарежьте на средние кусочки.
Лук, морковь, чеснок очистите. Лук нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите на среднюю терку, чеснок измельчите.
Плавленый сырок натрите на крупную терку.
Картофель выложите в кастрюлю, залейте водой и варите с момента закипания 15 минут.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте сливочное и растительное масло, выложите лук, морковь и чеснок, протушите до мягкости, добавьте шампиньоны и обжарьте до испарения жидкости.
Выложите в кастрюлю с картофелем, доведите до кипения, затем добавьте плавленый сырок и интенсивно помешивая, варите три минуты, поперчите, посолите, добавьте укроп и снимите с огня.
Советы:
По желанию в суп можно добавить сметану.