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Сырный суп с копчеными колбасками: рецепт на скорую руку

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
138 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
133
Время на прочтение
1 мин
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Сырный суп с копчеными колбасками: рецепт на скорую руку

Сырный суп с копчеными колбасками / Фото: Credits

Приготовление супа займет у вас совсем немного времени, так как бульон варить для него не нужно.

Суп получается сытным, вкусным. Копченые колбаски и плавленый сыр придадут супу насыщенный сливочно-копченый аромат. Подайте его с сухариками.

Ингредиенты

колбаски копченые
200 г
сыр плавленый
2 шт.
вода
1,5 л
картофель
4 шт.
морковь
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
чеснок
2 зубчика
лавровый лист
2 шт.
перец черный молотый
соль
растительное масло
зелень (укроп, петрушка)
  1. Овощи очистите и помойте.
  2. Картофель нарежьте на средние кубики.
  3. Морковь натрите на крупную терку.
  4. Лук нарежьте на мелкие кубики.
  5. Чеснок измельчите.
  6. Колбаски копченые очистите и нарежьте соломкой.
  7. Сыр плавленый натрите на крупную терку.
  8. В кастрюлю налейте воду, доведите до кипения и добавьте картофель.
  9. Варите на медленном огне 8-10 минут.
  10. В сковороде разогрейте растительное масло, выложите чеснок и обжарьте несколько секунд, затем морковь, лук, обжарьте до мягкости, добавьте колбаски и жарьте еще три минуты.
  11. Выложите в кастрюлю к картофелю, добавьте сыр, перемешайте его до полного растворения, лавровый лист, перец черный молотый, посолите и варите на медленном огне 10 минут.
  12. Снимите кастрюлю с огня, посыпьте зеленью и дайте настояться супу 5-10 минут.

Советы:

  • Копченую колбасу используйте любую.

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