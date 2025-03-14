Сырный суп с копчеными колбасками: рецепт на скорую руку

Приготовление супа займет у вас совсем немного времени, так как бульон варить для него не нужно.
Суп получается сытным, вкусным. Копченые колбаски и плавленый сыр придадут супу насыщенный сливочно-копченый аромат. Подайте его с сухариками.
Ингредиенты
- колбаски копченые
- 200 г
- сыр плавленый
- 2 шт.
- вода
- 1,5 л
- картофель
- 4 шт.
- морковь
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- лавровый лист
- 2 шт.
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- зелень (укроп, петрушка)
- Овощи очистите и помойте.
- Картофель нарежьте на средние кубики.
- Морковь натрите на крупную терку.
- Лук нарежьте на мелкие кубики.
- Чеснок измельчите.
- Колбаски копченые очистите и нарежьте соломкой.
- Сыр плавленый натрите на крупную терку.
- В кастрюлю налейте воду, доведите до кипения и добавьте картофель.
- Варите на медленном огне 8-10 минут.
- В сковороде разогрейте растительное масло, выложите чеснок и обжарьте несколько секунд, затем морковь, лук, обжарьте до мягкости, добавьте колбаски и жарьте еще три минуты.
- Выложите в кастрюлю к картофелю, добавьте сыр, перемешайте его до полного растворения, лавровый лист, перец черный молотый, посолите и варите на медленном огне 10 минут.
- Снимите кастрюлю с огня, посыпьте зеленью и дайте настояться супу 5-10 минут.
Советы:
- Копченую колбасу используйте любую.
Читайте также: