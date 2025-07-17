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Таких ленивых вареников вы точно еще не пробовали: оригинальный рецепт
Вареники с картошкой — это классика украинской кухни, знакомая каждому с детства. Но стоит признать, что процесс лепки дело не из простых, особенно когда времени мало или нет вдохновения. Именно поэтому идея «ленивых вареников без лепки», которая стала популярна в соцсетях, мгновенно стала вирусной.
Блогер Аня Скиба, известная своими кулинарными экспериментами, протестировала необычный лайфхак и вместо теста для вареников использовала обычные макароны, а в качестве начинки картофельное пюре с поджаренным луком. Такой рецепт обещает на вкус быть максимально приближенным к традиционным вареникам с картошкой, но без мороки.
Ингредиенты
- Макароны
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- Картофельное пюре
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- Лук
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- Масло или сливочное масло
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- Соль
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- Перец
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Приготовление
Отварите макароны до состояния аль денте, слейте воду, но оставьте немного (примерно 2-3 ст. ложки) — для соединения ингредиентов, если нужно.
Заранее приготовьте картофельное пюре, желательно, чтобы оно было густым, не водянистым.
Поджарьте лук до золотистого цвета на растительном или масле.
Смешайте пюре с луком, добавьте специи.
Добавьте к пюре макароны и хорошо перемешайте. Если масса слишком густая, добавьте немного воды из макарон.
Подавайте горячим, посыпьте зеленью или полейте сливочным маслом.
Вариации
Этот рецепт — настоящее поле для экспериментов, например:
С капустой: вместо пюре используйте тушеную капусту с луком.
С творогом: картофель замените творогом с яйцом и ванилью (сладкий вариант).
С печенью: макароны с добавлением паштета или обжаренной печени и лука, похоже на начинку вареников.
Хотя блюдо и не является диетическим, оно имеет высокую сытность и прекрасно подходит как комфортная еда в холодное время года. В сочетании с салатом из свежих овощей оно становится сбалансированным. Если же вы хотите снизить калорийность, используйте макароны из твердых сортов пшеницы или цельнозерновые.
Иногда лучшие идеи самые простые. Этот рецепт — настоящее спасение для занятых, студентов, мам в декрете или просто тех, кто не любит возиться с тестом.