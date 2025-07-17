Таких ленивых вареников вы точно еще не пробовали: оригинальный рецепт

Ленивые вареники или макароны с картошкой / © Credits

Реклама

Блогер Аня Скиба, известная своими кулинарными экспериментами, протестировала необычный лайфхак и вместо теста для вареников использовала обычные макароны, а в качестве начинки картофельное пюре с поджаренным луком. Такой рецепт обещает на вкус быть максимально приближенным к традиционным вареникам с картошкой, но без мороки.

Ингредиенты Макароны Картофельное пюре Лук Масло или сливочное масло Соль Перец

Приготовление

Отварите макароны до состояния аль денте, слейте воду, но оставьте немного (примерно 2-3 ст. ложки) — для соединения ингредиентов, если нужно. Заранее приготовьте картофельное пюре, желательно, чтобы оно было густым, не водянистым. Поджарьте лук до золотистого цвета на растительном или масле. Смешайте пюре с луком, добавьте специи. Добавьте к пюре макароны и хорошо перемешайте. Если масса слишком густая, добавьте немного воды из макарон. Подавайте горячим, посыпьте зеленью или полейте сливочным маслом.

Вариации

Этот рецепт — настоящее поле для экспериментов, например:

С капустой: вместо пюре используйте тушеную капусту с луком.

С творогом: картофель замените творогом с яйцом и ванилью (сладкий вариант).

С печенью: макароны с добавлением паштета или обжаренной печени и лука, похоже на начинку вареников.

Хотя блюдо и не является диетическим, оно имеет высокую сытность и прекрасно подходит как комфортная еда в холодное время года. В сочетании с салатом из свежих овощей оно становится сбалансированным. Если же вы хотите снизить калорийность, используйте макароны из твердых сортов пшеницы или цельнозерновые.

Реклама

Иногда лучшие идеи самые простые. Этот рецепт — настоящее спасение для занятых, студентов, мам в декрете или просто тех, кто не любит возиться с тестом.