Тако с сочным фаршем и сыром: рецепт интересной закуски

Тако – это не просто блюдо, а настоящее кулинарное наслаждение, сочетающее в себе хрустящие тортильи, ароматное мясо, нежный сыр и пикантный соус. Они станут прекрасной идеей для ужина в кругу семьи или неформального дружеского застолья.
На странице Liliya.cooking рассказали, как приготовить тако с сочным фаршем, овощами и сыром, а также поделились секретами создания идеального соуса.
Ингредиенты
Для основания:
- Тортилья "тако" 6 шт.
- Фарш (говяжий или куриный) 500 г
- Лук 1 шт.
- Болгарский перец 1шт.
- Консервированная кукуруза 1 банка
- Соль
- Перец
- Паприка 1 ч. л
- Чесночная приправа 1 ч. л
- Томатный соус 2 ст. л
- Сыр твердый 200 г
Для соуса:
- Майонез 2 ст. л
- Сметана 2 ст. л
- Чеснок 1 зубчик
- Свежий огурец 1шт.
- Укроп 1 пучок
Приготовление
- На разогретой сковороде обжарьте нарезанный лук до золотистого цвета. Добавьте фарш и готовьте на среднем огне постоянно помешивая.
- Когда мясо сменит цвет, добавьте мелко нарезанный болгарский перец, кукурузу, томатный соус и специи. Тушите еще 5-7 мин до полной готовности.
- Выложите на тортилье готовую мясную начинку, посыпьте тертым сыром и аккуратно сложите пополам.
- Выложите тако на противень и поставьте в разогретую до 190°C духовку на 7-10 мин, чтобы сыр хорошо расплавился, а тортильи стали хрустящими.
- В небольшой миске смешайте сметану, майонез, измельченный чеснок, тертый огурец и мелко нарезанный укроп. Все тщательно перемешайте до однородной смеси.
Готовые тако выложите на тарелку, дополните соусом и подавайте горячими. Можно украсить свежей зеленью или добавить дольки лайма для более выразительного вкуса.
Советы:
- Если вы любите острые блюда, добавить немного перца чили или острого соуса в начинку.
- Тортильи перед запеканием можно смазать немного оливковым маслом, чтобы они стали еще более хрустящими.
- Для разнообразия вкуса можно добавить к начинке нарезанные помидоры или авокадо.
- Так хорошо сочетаются с гуакамоле, сальсой или классической мексиканской закуской – пюре из фасоли.
@trokhlib_liliya Такосы с сочным фаршем Ингредиенты: •тортилья «тако» •фарш 500 г •лук 1 шт •болгарский перец 1 шт •кукуруза консервированная 1 б • соль, перец • паприка • сухой чеснок • томатный соус 2 ст. 99 градусов Для соуса • майонез 2 ст.л • сметана 2 ст. • чеснок 1 зубчик • свежий огурец (натертый на мелкую терку) • укроп Вкусного #тако #минитако #такозфаршем #такосрецепт ♬ 1, 2, 3, 4 (One, Two, Three, Four) — Fun Elektro Mix — Funbeat
Этот рецепт станет настоящей находкой для всех любителей вкусных и простых в приготовлении блюд. Приготовьте тако с сочным фаршем, сыром и нежным соусом и они точно станут любимой закуской в вашем доме.
Приятного аппетита!
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