Тако с сочным фаршем и сыром: рецепт интересной закуски

Тако – это не просто блюдо, а настоящее кулинарное наслаждение, сочетающее в себе хрустящие тортильи, ароматное мясо, нежный сыр и пикантный соус. Они станут прекрасной идеей для ужина в кругу семьи или неформального дружеского застолья.

На странице Liliya.cooking рассказали, как приготовить тако с сочным фаршем, овощами и сыром, а также поделились секретами создания идеального соуса.

Ингредиенты

Для основания:

Тортилья "тако" 6 шт.

Фарш (говяжий или куриный) 500 г

Лук 1 шт.

Болгарский перец 1шт.

Консервированная кукуруза 1 банка

Соль

Перец

Паприка 1 ч. л

Чесночная приправа 1 ч. л

Томатный соус 2 ст. л

Сыр твердый 200 г

Для соуса:

Майонез 2 ст. л

Сметана 2 ст. л

Чеснок 1 зубчик

Свежий огурец 1шт.

Укроп 1 пучок

Приготовление

На разогретой сковороде обжарьте нарезанный лук до золотистого цвета. Добавьте фарш и готовьте на среднем огне постоянно помешивая. Когда мясо сменит цвет, добавьте мелко нарезанный болгарский перец, кукурузу, томатный соус и специи. Тушите еще 5-7 мин до полной готовности. Выложите на тортилье готовую мясную начинку, посыпьте тертым сыром и аккуратно сложите пополам. Выложите тако на противень и поставьте в разогретую до 190°C духовку на 7-10 мин, чтобы сыр хорошо расплавился, а тортильи стали хрустящими. В небольшой миске смешайте сметану, майонез, измельченный чеснок, тертый огурец и мелко нарезанный укроп. Все тщательно перемешайте до однородной смеси.

Готовые тако выложите на тарелку, дополните соусом и подавайте горячими. Можно украсить свежей зеленью или добавить дольки лайма для более выразительного вкуса.

Советы:

Если вы любите острые блюда, добавить немного перца чили или острого соуса в начинку.

Тортильи перед запеканием можно смазать немного оливковым маслом, чтобы они стали еще более хрустящими.

Для разнообразия вкуса можно добавить к начинке нарезанные помидоры или авокадо.

Так хорошо сочетаются с гуакамоле, сальсой или классической мексиканской закуской – пюре из фасоли.

Этот рецепт станет настоящей находкой для всех любителей вкусных и простых в приготовлении блюд. Приготовьте тако с сочным фаршем, сыром и нежным соусом и они точно станут любимой закуской в вашем доме.

Приятного аппетита!

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