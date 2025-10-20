ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
93
Время на прочтение
2 мин

Тако с тартаром из тунца и лосося: рецепт фантастически вкусной закуски

Этот рецепт идеально подойдет для вечеринки, романтического ужина или как часть фуршета. Просто приготовьте, подайте и будьте готовы к волне комплиментов.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Тако с тартаром из тунца и лосося

Тако с тартаром из тунца и лосося / © Credits

Если ищете легкую, свежую и эффектную закуску, которая поразит гостей и имеет невероятный вид, попробуйте минитако с тартаром из тунца и лосося. Это блюдо сочетает хрустящие лепешки, нежную текстуру рыбы, сочность авокадо и игривую кислинку граната, а о рецепте приготовления рассказали на странице ameliezen.

Ингредиенты

Тартар

  • свежий тунец 1 кусок

  • свежий лосось 1 кусок

  • спелый авокадо 1 шт.

  • огурец

  • гранатовые зерна 3 ст. л

  • свежий укроп

Соус

  • кунжутное масло 3 ст. л

  • соевый соус 2 ст. л

  • сок половины лайма

Тако

  • минитако 6 шт.

  • мягкий сыр

  • красного лука

Приготовление

Подготовка коржей

  1. Разогрейте духовку до 180°C.

  2. Выложите минитако вверх дном на решетку, чтобы придать форму тако.

  3. Выпекайте 10 мин до золотистой хрустящей корочки.

  4. Дайте остыть перед наполнением.

Тартар из тунца и лосося

  1. Нарежьте рыбу маленькими кубиками.

  2. Измельчите авокадо, огурец и красный лук.

  3. Добавьте гранат и укроп.

  4. Аккуратно смешайте все с кунжутным маслом, соевым соусом и соком лайма.

Формирование так

  1. Переверните хрустящие лепешки кверху.

  2. Нанесите немного мягкого сыра на основу, чтобы «приклеить» тартар и зафиксировать начинку.

  3. Наполните каждый тако тартаром.

  4. При желании украсьте цветами или дополнительной ложечкой сыра.

Тако с тартаром — это сочетание текстур и цветов, которое покоряет глаза и вкусовые рецепторы: хрустящие лепешки, нежная рыба, кремовый авокадо, кисло-сладкий гранат и ароматный укроп. Блюдо легкое, свежее и выглядит как маленькое произведение кулинарного искусства.

Дата публикации
Количество просмотров
93
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie