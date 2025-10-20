Тако с тартаром из тунца и лосося: рецепт фантастически вкусной закуски

Тако с тартаром из тунца и лосося / © Credits

Если ищете легкую, свежую и эффектную закуску, которая поразит гостей и имеет невероятный вид, попробуйте минитако с тартаром из тунца и лосося. Это блюдо сочетает хрустящие лепешки, нежную текстуру рыбы, сочность авокадо и игривую кислинку граната, а о рецепте приготовления рассказали на странице ameliezen.

Ингредиенты

Тартар

свежий тунец 1 кусок

свежий лосось 1 кусок

спелый авокадо 1 шт.

огурец

гранатовые зерна 3 ст. л

свежий укроп

Соус

кунжутное масло 3 ст. л

соевый соус 2 ст. л

сок половины лайма

Тако

минитако 6 шт.

мягкий сыр

красного лука

Приготовление

Подготовка коржей

Разогрейте духовку до 180°C. Выложите минитако вверх дном на решетку, чтобы придать форму тако. Выпекайте 10 мин до золотистой хрустящей корочки. Дайте остыть перед наполнением.

Тартар из тунца и лосося

Нарежьте рыбу маленькими кубиками. Измельчите авокадо, огурец и красный лук. Добавьте гранат и укроп. Аккуратно смешайте все с кунжутным маслом, соевым соусом и соком лайма.

Формирование так

Переверните хрустящие лепешки кверху. Нанесите немного мягкого сыра на основу, чтобы «приклеить» тартар и зафиксировать начинку. Наполните каждый тако тартаром. При желании украсьте цветами или дополнительной ложечкой сыра.

Тако с тартаром — это сочетание текстур и цветов, которое покоряет глаза и вкусовые рецепторы: хрустящие лепешки, нежная рыба, кремовый авокадо, кисло-сладкий гранат и ароматный укроп. Блюдо легкое, свежее и выглядит как маленькое произведение кулинарного искусства.