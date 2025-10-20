- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 93
- Время на прочтение
- 2 мин
Тако с тартаром из тунца и лосося: рецепт фантастически вкусной закуски
Этот рецепт идеально подойдет для вечеринки, романтического ужина или как часть фуршета. Просто приготовьте, подайте и будьте готовы к волне комплиментов.
Если ищете легкую, свежую и эффектную закуску, которая поразит гостей и имеет невероятный вид, попробуйте минитако с тартаром из тунца и лосося. Это блюдо сочетает хрустящие лепешки, нежную текстуру рыбы, сочность авокадо и игривую кислинку граната, а о рецепте приготовления рассказали на странице ameliezen.
Ингредиенты
Тартар
свежий тунец 1 кусок
свежий лосось 1 кусок
спелый авокадо 1 шт.
огурец
гранатовые зерна 3 ст. л
свежий укроп
Соус
кунжутное масло 3 ст. л
соевый соус 2 ст. л
сок половины лайма
Тако
минитако 6 шт.
мягкий сыр
красного лука
Приготовление
Подготовка коржей
Разогрейте духовку до 180°C.
Выложите минитако вверх дном на решетку, чтобы придать форму тако.
Выпекайте 10 мин до золотистой хрустящей корочки.
Дайте остыть перед наполнением.
Тартар из тунца и лосося
Нарежьте рыбу маленькими кубиками.
Измельчите авокадо, огурец и красный лук.
Добавьте гранат и укроп.
Аккуратно смешайте все с кунжутным маслом, соевым соусом и соком лайма.
Формирование так
Переверните хрустящие лепешки кверху.
Нанесите немного мягкого сыра на основу, чтобы «приклеить» тартар и зафиксировать начинку.
Наполните каждый тако тартаром.
При желании украсьте цветами или дополнительной ложечкой сыра.
Тако с тартаром — это сочетание текстур и цветов, которое покоряет глаза и вкусовые рецепторы: хрустящие лепешки, нежная рыба, кремовый авокадо, кисло-сладкий гранат и ароматный укроп. Блюдо легкое, свежее и выглядит как маленькое произведение кулинарного искусства.