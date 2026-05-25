Сегодня самые интересные рецепты рождаются на стыке культур. Именно так появились тако-суши — хрустящие «кармашки» из нори и риса, наполненные любимыми ингредиентами для суши. Они сочетают сразу несколько текстур: теплую хрусткость запеченных водорослей, нежность крем-сыра и свежесть рыбы и овощей.

На странице an.cookbook рассказали о простой версии рецепта, которая не требует специальных навыков или бамбуковых ковриков для роллов.

Ингредиенты

Для основы

рис для суши 160 г

вода 180 мл

нори 4 листа

Для начинки

крем-сыр

огурец

авокадо

красная рыба

креветки

Для заправки риса

рисовый или яблочный уксус 1 ст. л

сахар 1 ч. л

соль 0,5 ч. л

Для подачи

соус унаги или терияки

кунжут

зеленый лук

Приготовление

Рис нужно хорошо промыть, залить водой и варить на маленьком огне под крышкой. После закипания рис готовьте примерно 12 мин, а затем оставьте еще на 15 мин под крышкой, так он приобретет правильную текстуру. Далее смешайте уксус, сахар и соль и заправьте готовый рис. Из листов нори вырежьте круглую заготовку. На каждую выложите слой риса. Затем переложите их на пергамент и запекайте примерно 15 мин при температуре 180°C. Пока основа еще теплая, аккуратно сформируйте ее в виде тако, немного загните края внутрь. После этого щедро смажьте крем-сыром и добавьте начинку: ломтики авокадо, огурец, красную рыбу и креветки. Полейте тако-суши соусом унаги или терияки, посыпьте кунжутом и зеленым луком. Подавать их лучше всего сразу, пока основа остается хрустящей.

Тако-суши — это формат еды, созданный для компаний. Их удобно есть руками, у них ресторанный вид и легко адаптируются под разные вкусы. А еще это отличная альтернатива классическим роллам для тех, кто давно хотел попробовать приготовить что-то «японское» дома, но боялся сложной техники.

