Тако-суши — новый гастротренд, который покоряет TikTok: как приготовить японскую закуску
Тако-суши выглядят эффектно, готовятся проще, чем классические роллы, и у них есть все шансы стать вашим любимым ужином.
Сегодня самые интересные рецепты рождаются на стыке культур. Именно так появились тако-суши — хрустящие «кармашки» из нори и риса, наполненные любимыми ингредиентами для суши. Они сочетают сразу несколько текстур: теплую хрусткость запеченных водорослей, нежность крем-сыра и свежесть рыбы и овощей.
На странице an.cookbook рассказали о простой версии рецепта, которая не требует специальных навыков или бамбуковых ковриков для роллов.
Ингредиенты
Для основы
рис для суши 160 г
вода 180 мл
нори 4 листа
Для начинки
крем-сыр
огурец
авокадо
красная рыба
креветки
Для заправки риса
рисовый или яблочный уксус 1 ст. л
сахар 1 ч. л
соль 0,5 ч. л
Для подачи
соус унаги или терияки
кунжут
зеленый лук
Приготовление
Рис нужно хорошо промыть, залить водой и варить на маленьком огне под крышкой.
После закипания рис готовьте примерно 12 мин, а затем оставьте еще на 15 мин под крышкой, так он приобретет правильную текстуру.
Далее смешайте уксус, сахар и соль и заправьте готовый рис.
Из листов нори вырежьте круглую заготовку.
На каждую выложите слой риса.
Затем переложите их на пергамент и запекайте примерно 15 мин при температуре 180°C.
Пока основа еще теплая, аккуратно сформируйте ее в виде тако, немного загните края внутрь.
После этого щедро смажьте крем-сыром и добавьте начинку: ломтики авокадо, огурец, красную рыбу и креветки.
Полейте тако-суши соусом унаги или терияки, посыпьте кунжутом и зеленым луком.
Подавать их лучше всего сразу, пока основа остается хрустящей.
Тако-суши — это формат еды, созданный для компаний. Их удобно есть руками, у них ресторанный вид и легко адаптируются под разные вкусы. А еще это отличная альтернатива классическим роллам для тех, кто давно хотел попробовать приготовить что-то «японское» дома, но боялся сложной техники.