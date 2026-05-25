Тако-суши — новый гастротренд, который покоряет TikTok: как приготовить японскую закуску

Тако-суши выглядят эффектно, готовятся проще, чем классические роллы, и у них есть все шансы стать вашим любимым ужином.

Станислава Бондаренко
Тако-суши tiktok.com/@an.cookbook

Сегодня самые интересные рецепты рождаются на стыке культур. Именно так появились тако-суши — хрустящие «кармашки» из нори и риса, наполненные любимыми ингредиентами для суши. Они сочетают сразу несколько текстур: теплую хрусткость запеченных водорослей, нежность крем-сыра и свежесть рыбы и овощей.

На странице an.cookbook рассказали о простой версии рецепта, которая не требует специальных навыков или бамбуковых ковриков для роллов.

Тако-суши tiktok.com/@an.cookbook

Ингредиенты

Для основы

  • рис для суши 160 г

  • вода 180 мл

  • нори 4 листа

Для начинки

  • крем-сыр

  • огурец

  • авокадо

  • красная рыба

  • креветки

Для заправки риса

  • рисовый или яблочный уксус 1 ст. л

  • сахар 1 ч. л

  • соль 0,5 ч. л

Для подачи

  • соус унаги или терияки

  • кунжут

  • зеленый лук

Тако-суши tiktok.com/@an.cookbook

Приготовление

  1. Рис нужно хорошо промыть, залить водой и варить на маленьком огне под крышкой.

  2. После закипания рис готовьте примерно 12 мин, а затем оставьте еще на 15 мин под крышкой, так он приобретет правильную текстуру.

  3. Далее смешайте уксус, сахар и соль и заправьте готовый рис.

  4. Из листов нори вырежьте круглую заготовку.

  5. На каждую выложите слой риса.

  6. Затем переложите их на пергамент и запекайте примерно 15 мин при температуре 180°C.

  7. Пока основа еще теплая, аккуратно сформируйте ее в виде тако, немного загните края внутрь.

  8. После этого щедро смажьте крем-сыром и добавьте начинку: ломтики авокадо, огурец, красную рыбу и креветки.

  9. Полейте тако-суши соусом унаги или терияки, посыпьте кунжутом и зеленым луком.

  10. Подавать их лучше всего сразу, пока основа остается хрустящей.

Тако-суши — это формат еды, созданный для компаний. Их удобно есть руками, у них ресторанный вид и легко адаптируются под разные вкусы. А еще это отличная альтернатива классическим роллам для тех, кто давно хотел попробовать приготовить что-то «японское» дома, но боялся сложной техники.

