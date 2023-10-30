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Такого вы еще не пробовали: рецепт маслопива из "Гарри Поттера"

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
204
Время на прочтение
1 мин
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Такого вы еще не пробовали: рецепт маслопива из "Гарри Поттера"

Фото: Credits

Все, кто читал и смотрел "Гарри Поттера", хоть раз удивлялись необычному напитку, который пила тройка друзей - Гарри, Рон и Гермиона, - маслопиву. 

Украинский блогер Татьяна Клочко решила воссоздать этот напиток. Видео приготовления девушка поделилась в TikTok в своем блоге Tetianka cooks. Рецепт она взяла из "Кулинарной книги Гарри Поттера. Неофициальное иллюстрированное издание".

Ингредиенты:

  • 1 ст. л. сливочного масла
  • 2 ч. л. тростникового сахара
  • 1 палочка ванили
  • 500 мл молока
  • 100 мл сливок
  • 1 ч. л. какао
  • 1 ч. л. корицы
  • 2 ч. л. ванильного сахара
  • 250 мл темного пива
  • 50 мл сливок

Приготовление:

Растапливаем масло в сотейнике, добавляем тростниковый сахар и размешиваем, чтобы он растаял.

Добавляем в смесь ваниль, молоко, сливки, какао, корицу, ванильный сахар и хорошо перемешиваем.

Затем добавляем темное пиво и опять перемешиваем. До кипения доводить не нужно.

Затем нужно взбить 50 мл сливок для декора.

@tetianka.cooks Зізнаюсь, на смак #рецепти #їжа #ґік #foodtiktok #food #recipe #tetiankacooks ♬ оригінальний звук - Tetianka cooks

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Дата публикации
Просмотры
204
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