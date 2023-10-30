Такого вы еще не пробовали: рецепт маслопива из "Гарри Поттера"

Все, кто читал и смотрел "Гарри Поттера", хоть раз удивлялись необычному напитку, который пила тройка друзей - Гарри, Рон и Гермиона, - маслопиву.
Украинский блогер Татьяна Клочко решила воссоздать этот напиток. Видео приготовления девушка поделилась в TikTok в своем блоге Tetianka cooks. Рецепт она взяла из "Кулинарной книги Гарри Поттера. Неофициальное иллюстрированное издание".
Ингредиенты:
- 1 ст. л. сливочного масла
- 2 ч. л. тростникового сахара
- 1 палочка ванили
- 500 мл молока
- 100 мл сливок
- 1 ч. л. какао
- 1 ч. л. корицы
- 2 ч. л. ванильного сахара
- 250 мл темного пива
- 50 мл сливок
Приготовление:
Растапливаем масло в сотейнике, добавляем тростниковый сахар и размешиваем, чтобы он растаял.
Добавляем в смесь ваниль, молоко, сливки, какао, корицу, ванильный сахар и хорошо перемешиваем.
Затем добавляем темное пиво и опять перемешиваем. До кипения доводить не нужно.
Затем нужно взбить 50 мл сливок для декора.
@tetianka.cooks Зізнаюсь, на смак #рецепти #їжа #ґік #foodtiktok #food #recipe #tetiankacooks ♬ оригінальний звук - Tetianka cooks
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