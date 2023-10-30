Такого вы еще не пробовали: рецепт маслопива из "Гарри Поттера"

Все, кто читал и смотрел "Гарри Поттера", хоть раз удивлялись необычному напитку, который пила тройка друзей - Гарри, Рон и Гермиона, - маслопиву.

Украинский блогер Татьяна Клочко решила воссоздать этот напиток. Видео приготовления девушка поделилась в TikTok в своем блоге Tetianka cooks. Рецепт она взяла из "Кулинарной книги Гарри Поттера. Неофициальное иллюстрированное издание".

Ингредиенты:

1 ст. л. сливочного масла

2 ч. л. тростникового сахара

1 палочка ванили

500 мл молока

100 мл сливок

1 ч. л. какао

1 ч. л. корицы

2 ч. л. ванильного сахара

250 мл темного пива

50 мл сливок

Приготовление:

Растапливаем масло в сотейнике, добавляем тростниковый сахар и размешиваем, чтобы он растаял.

Добавляем в смесь ваниль, молоко, сливки, какао, корицу, ванильный сахар и хорошо перемешиваем.

Затем добавляем темное пиво и опять перемешиваем. До кипения доводить не нужно.

Затем нужно взбить 50 мл сливок для декора.

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