Такого выше еще не ели: нестандартный рецепт салата с тыквой
Тыква не зря считается королевой осени, ведь она делает любой салат шедевром.
Ароматная и мягкая тыква, соленый сыр с пикантным вкусом и зелень делают этот салат изысканным. Он готовится очень просто и получается невероятно вкусным.
Ингредиенты:
тыква — 800 г
сыр Edelblu — 100 г
рукола — 90 г
орехи — 70 г
лимонный сок — 1 ст. ложка
растительное масло — 3 ст. ложки
мед — 1 ч. ложка
сушеный орегано — 1 ч. ложка
соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
Духовку разогреть до 180 градусов. Тыкву почистить от кожуры и семян, порезать маленькими кубиками и выложить в форму для запекания. Добавить 2 столовые ложки масла, соль, перец, орегано, перемешать и запекать до готовности 40-50 минут. Затем достать тыкву и дать ей остыть. Нарезать творог, добавить. Для заправки смешайте масло, лимонный сок и мед. Украсить зеленью. Можно подавать с гарниром или самостоятельно.
