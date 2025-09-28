Такого выше еще не ели: нестандартный рецепт салата с тыквой

Тыква — это яркий символ осени / © Pixabay

Ароматная и мягкая тыква, соленый сыр с пикантным вкусом и зелень делают этот салат изысканным. Он готовится очень просто и получается невероятно вкусным.

Ингредиенты:

тыква — 800 г

сыр Edelblu — 100 г

рукола — 90 г

орехи — 70 г

лимонный сок — 1 ст. ложка

растительное масло — 3 ст. ложки

мед — 1 ч. ложка

сушеный орегано — 1 ч. ложка

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Духовку разогреть до 180 градусов. Тыкву почистить от кожуры и семян, порезать маленькими кубиками и выложить в форму для запекания. Добавить 2 столовые ложки масла, соль, перец, орегано, перемешать и запекать до готовности 40-50 минут. Затем достать тыкву и дать ей остыть. Нарезать творог, добавить. Для заправки смешайте масло, лимонный сок и мед. Украсить зеленью. Можно подавать с гарниром или самостоятельно.

