Рецепты
148
1 мин

Такого выше еще не ели: нестандартный рецепт салата с тыквой

Тыква не зря считается королевой осени, ведь она делает любой салат шедевром.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Тыква – это яркий символ осени

Тыква — это яркий символ осени / © Pixabay

Ароматная и мягкая тыква, соленый сыр с пикантным вкусом и зелень делают этот салат изысканным. Он готовится очень просто и получается невероятно вкусным.

Ингредиенты:

  • тыква — 800 г

  • сыр Edelblu — 100 г

  • рукола — 90 г

  • орехи — 70 г

  • лимонный сок — 1 ст. ложка

  • растительное масло — 3 ст. ложки

  • мед — 1 ч. ложка

  • сушеный орегано — 1 ч. ложка

  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Духовку разогреть до 180 градусов. Тыкву почистить от кожуры и семян, порезать маленькими кубиками и выложить в форму для запекания. Добавить 2 столовые ложки масла, соль, перец, орегано, перемешать и запекать до готовности 40-50 минут. Затем достать тыкву и дать ей остыть. Нарезать творог, добавить. Для заправки смешайте масло, лимонный сок и мед. Украсить зеленью. Можно подавать с гарниром или самостоятельно.

Ранее мы писали о том, как приготовить 10 блюд из тыквы, которые обязательно стоит попробовать.

148
