Таратор: рецепт холодного болгарского супа, который спасает в жару

Таратор tiktok.com/@myroslava.pekariuk

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Лето — идеальное время для легких блюд. Сочные огурцы, густой йогурт, свежая зелень, хрустящие орехи — таратор сочетает в себе всё, что хочется съесть в жаркий день. Фудблогер Мирослава Пекарюк рассказала о простом рецепте популярного холодного супа, который особенно хорош в охлаждённом виде.

Ингредиенты огурцы 3 шт. густой греческий йогурт 400 г холодная негазированная вода 150–200 мл чеснок 2–3 зубчика грецкие орехи 40 г укроп 1 большой пучок оливковое масло 3 ст. л. соль черный молотый перец

Приготовление

Сначала натрите огурцы на крупной терке. Если они очень сочные, часть жидкости можно оставить — именно она придаст супу свежесть. Укроп мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс, добавьте щепотку соли и слегка разомните ложкой. Так аромат чеснока и зелени станет более выраженным. Грецкие орехи поджарьте на сухой сковороде примерно 2–3 минуты, постоянно помешивая, чтобы они не подгорели. Когда остынут, измельчите их ножом или в ступке. В большой миске смешайте огурцы, укроп, чеснок и греческий йогурт. Затем постепенно влейте холодную воду и регулируйте консистенцию. Хотите более густой таратор — добавьте меньше воды, нравится легкий, почти питьевой суп — чуть больше. Осталось добавить орехи, оливковое масло и черный перец. Перемешайте — и все, летний суп готов.

Лучше всего подавать этот суп хорошо охлажденным. Если у вас есть время, поставьте его в холодильник хотя бы на 20–30 минут перед подачей. А сверху можно добавить ещё немного измельчённых грецких орехов, каплю оливкового масла и свежий укроп. Получится не только вкусно, но и очень фотогенично.

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Хрустящие огурцы, прохладный йогурт, ароматный укроп, чеснок и орехи превращаются в нежный суп буквально за несколько минут.

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