ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
103
Время на прочтение
2 мин

Таратор: рецепт холодного болгарского супа, который спасает в жару

Когда на улице жара, а сама мысль о горячей плите вызывает лишь усталость, самое время вспомнить о тараторе — холодном, сливочном, огуречном и невероятно свежем супе, который можно приготовить буквально за несколько минут.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
110 ккал
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Таратор tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Таратор tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Лето — идеальное время для легких блюд. Сочные огурцы, густой йогурт, свежая зелень, хрустящие орехи — таратор сочетает в себе всё, что хочется съесть в жаркий день. Фудблогер Мирослава Пекарюк рассказала о простом рецепте популярного холодного супа, который особенно хорош в охлаждённом виде.

Ингредиенты

огурцы
3 шт.
густой греческий йогурт
400 г
холодная негазированная вода
150–200 мл
чеснок
2–3 зубчика
грецкие орехи
40 г
укроп
1 большой пучок
оливковое масло
3 ст. л.
соль
черный молотый перец

Приготовление

  1. Сначала натрите огурцы на крупной терке.

  2. Если они очень сочные, часть жидкости можно оставить — именно она придаст супу свежесть.

  3. Укроп мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс, добавьте щепотку соли и слегка разомните ложкой. Так аромат чеснока и зелени станет более выраженным.

  4. Грецкие орехи поджарьте на сухой сковороде примерно 2–3 минуты, постоянно помешивая, чтобы они не подгорели.

  5. Когда остынут, измельчите их ножом или в ступке.

  6. В большой миске смешайте огурцы, укроп, чеснок и греческий йогурт.

  7. Затем постепенно влейте холодную воду и регулируйте консистенцию. Хотите более густой таратор — добавьте меньше воды, нравится легкий, почти питьевой суп — чуть больше.

  8. Осталось добавить орехи, оливковое масло и черный перец.

  9. Перемешайте — и все, летний суп готов.

Лучше всего подавать этот суп хорошо охлажденным. Если у вас есть время, поставьте его в холодильник хотя бы на 20–30 минут перед подачей. А сверху можно добавить ещё немного измельчённых грецких орехов, каплю оливкового масла и свежий укроп. Получится не только вкусно, но и очень фотогенично.

Хрустящие огурцы, прохладный йогурт, ароматный укроп, чеснок и орехи превращаются в нежный суп буквально за несколько минут.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie