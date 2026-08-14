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Таратор: рецепт холодного болгарского супа, который спасает в жару
Когда на улице жара, а сама мысль о горячей плите вызывает лишь усталость, самое время вспомнить о тараторе — холодном, сливочном, огуречном и невероятно свежем супе, который можно приготовить буквально за несколько минут.
Лето — идеальное время для легких блюд. Сочные огурцы, густой йогурт, свежая зелень, хрустящие орехи — таратор сочетает в себе всё, что хочется съесть в жаркий день. Фудблогер Мирослава Пекарюк рассказала о простом рецепте популярного холодного супа, который особенно хорош в охлаждённом виде.
Ингредиенты
- огурцы
- 3 шт.
- густой греческий йогурт
- 400 г
- холодная негазированная вода
- 150–200 мл
- чеснок
- 2–3 зубчика
- грецкие орехи
- 40 г
- укроп
- 1 большой пучок
- оливковое масло
- 3 ст. л.
- соль
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- черный молотый перец
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Приготовление
Сначала натрите огурцы на крупной терке.
Если они очень сочные, часть жидкости можно оставить — именно она придаст супу свежесть.
Укроп мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс, добавьте щепотку соли и слегка разомните ложкой. Так аромат чеснока и зелени станет более выраженным.
Грецкие орехи поджарьте на сухой сковороде примерно 2–3 минуты, постоянно помешивая, чтобы они не подгорели.
Когда остынут, измельчите их ножом или в ступке.
В большой миске смешайте огурцы, укроп, чеснок и греческий йогурт.
Затем постепенно влейте холодную воду и регулируйте консистенцию. Хотите более густой таратор — добавьте меньше воды, нравится легкий, почти питьевой суп — чуть больше.
Осталось добавить орехи, оливковое масло и черный перец.
Перемешайте — и все, летний суп готов.
Лучше всего подавать этот суп хорошо охлажденным. Если у вас есть время, поставьте его в холодильник хотя бы на 20–30 минут перед подачей. А сверху можно добавить ещё немного измельчённых грецких орехов, каплю оливкового масла и свежий укроп. Получится не только вкусно, но и очень фотогенично.
Хрустящие огурцы, прохладный йогурт, ароматный укроп, чеснок и орехи превращаются в нежный суп буквально за несколько минут.