Тарт "Герцог Кембриджский": знаменитый рецепт самого старого пирога в Англии

Первоначально его готовили из цукатов, панировочных сухарей, коричневого сахара и масла. Этот торт - самый старый пирог в Англии.

Шеф-повар ресторана Parker's Tavern в Кембридже Тристан Уэлч поставил перед собой задачу воссоздать этот пирог и вернуть его из 18-го века, снова сделав вкусным. Потребовалось 33 попытки, чтобы получить правильный результат.

Ингредиенты:

Для теста

муки - 235 г

холодного сливочного масла - 165 г (плюс немного дополнительно для смазывания)

яйцо - 1 шт.

Для начинки

коричневый тростниковый сахар - 250 г

темно-коричневый сахар - 250 г

порошка для заварного крема - 40 г

щепотка соли

несоленое сливочное масло - 250 г

жирные сливки - 160 г

ванильный экстракт - 2 ч. л.

яичные желтки - 6 шт.

мармелад - 2 ст. л.

засахаренная рубленая цедра - 2 ст. л.

Приготовление

Корж

Вам понадобится форма для торта диаметром 25-30 см.

Поместите муку и масло, нарезанное полосками в чашу кухонного комбайна, перемешивайте, пока она не станет похожа на панировочные сухари, добавьте яйцо и чайную ложку холодной воды, замесите однородное тесто - это займет всего пару секунд в кухонном комбайне, плотно заверните его в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на час.

Форму для тарта диаметром 25 см смажьте сливочным маслом и посыпьте мукой. Охлажденное тесто раскатайте до толщины 3-4 мм и выложить в форму для тарта, поставьте в холодильник еще на 20 минут.

После того как тесто "отдохнуло", выпекайте форму, не открывая духовку, выстелив тесто поверх пергаментной бумагой и положив сверху груз для выпекания (в качестве груза подойдет фасоль или горох), выпекайте 25 минут при 180°С. После приготовления уберите фасоль и пергамент.

Начинка

Смешайте сахар и соль, добавьте их к яичным желткам и заварному крему и аккуратно перемешайте.

В кастрюле вскипятите сливки, ваниль и масло, пока они еще горячие, добавьте их к яичным желткам, все время перемешивая.

Собираем тарт

Возьмите форму из песочного теста, распределите по ее дну мармелад и равномерно посыпьте цукатами.

Протрите начинку через сито и вылейте в форму. Выпекайте 1 час при 120°С.

И подавайте с ложкой взбитых сливок, как делают это в Parkers Tavern (фото оригинального десерта).

Читайте также: