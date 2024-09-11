Тарт на ореховой муке с розами из яблок: рецепт, который не оставит вас равнодушными

Этот безглютеновый яблочный тарт с розами — лучшее, что можно приготовить на десерт в домашних условиях.
Если вы хотите поразить гостей изысканным вкусом и оригинальным внешним видом выпечки - этот рецепт вам определенно подойдет.
Ингредиенты
- пеканские орехи
- 2½ ст.
- сахар
- 3 ст. л.
- соль
- ½ ч. л.
- растопленное масло
- 4 ст. л.
- яичный белок
- 1 шт.
- молоко
- 1½ ст.
- сахар
- ½ ст.
- кукурузный крахмал
- ¼
- яичные желтки
- 6 шт.
- корица
- 1 ч. л.
- ванильный экстракт
- 1 ч. л.
- сок лимонов
- 2 шт.
- яблоки
- 4 шт.
- сахар
- ¼ ст.
1. Разогрейте духовку до 190 градусов. Измельчите орехи в чаше кухонного комбайна и добавьте к ним сахар и морскую соль, продолжайте это до тех пор, пока орехи не станут очень мелко измельченными. Переложите в среднюю миску.
2. Добавьте масло и яичный белок в ореховую смесь. Выдавите смесь на дно и по краям формы для тарта диаметром примерно 20 см.
3. Выпекайте, пока края не начнут коричневеть, 15–18 минут. Полностью остудите.
4. В средней кастрюле смешайте молоко и ¼ стакана сахара и доведите до кипения на среднем огне.
5. В средней миске взбейте вместе кукурузный крахмал и оставшийся сахар. Добавьте яичные желтки.
6. Постепенно влейте треть горячей молочной смеси в миску, постоянно взбивая, чтобы смешать. Переложите содержимое миски в кастрюлю и готовьте на медленном огне, постоянно взбивая, пока смесь не закипит несколько раз.
7. Сразу же снимите смесь с огня, добавьте молотую корицу и ванильный экстракт и переложите на охлажденную основу. Положите полиэтиленовую пленку прямо на поверхность заварного крема и поставьте в холодильник, пока он не застынет, примерно на 1 час.
8. В средней миске смешайте лимонный сок с 2 стаканами холодной воды. Тонко нарежьте яблоки и положите их в лимонную воду.
9. В небольшой кастрюле смешайте 1 стакан лимонной воды и сахар, доведите до кипения. Добавьте ломтики яблок и снимите с огня. Дайте смеси постоять, пока яблоки не станут мягкими.
10. Чтобы сформировать каждую розу, сверните один ломтик яблока в плотную спираль, положите его сверху на пирог с застывшим кремом и разложите другие ломтики яблок вокруг него в слегка изогнутой спирали. Повторите, чтобы сделать розы по всей поверхности пирога. Ваш тарт готов.
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