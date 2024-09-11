Тарт на ореховой муке с розами из яблок: рецепт, который не оставит вас равнодушными

Этот безглютеновый яблочный тарт с розами — лучшее, что можно приготовить на десерт в домашних условиях.

Если вы хотите поразить гостей изысканным вкусом и оригинальным внешним видом выпечки - этот рецепт вам определенно подойдет.

Ингредиенты пеканские орехи 2½ ст. сахар 3 ст. л. соль ½ ч. л. растопленное масло 4 ст. л. яичный белок 1 шт. молоко 1½ ст. сахар ½ ст. кукурузный крахмал ¼ яичные желтки 6 шт. корица 1 ч. л. ванильный экстракт 1 ч. л. сок лимонов 2 шт. яблоки 4 шт. сахар ¼ ст.



1. Разогрейте духовку до 190 градусов. Измельчите орехи в чаше кухонного комбайна и добавьте к ним сахар и морскую соль, продолжайте это до тех пор, пока орехи не станут очень мелко измельченными. Переложите в среднюю миску.

2. Добавьте масло и яичный белок в ореховую смесь. Выдавите смесь на дно и по краям формы для тарта диаметром примерно 20 см.

3. Выпекайте, пока края не начнут коричневеть, 15–18 минут. Полностью остудите.

4. В средней кастрюле смешайте молоко и ¼ стакана сахара и доведите до кипения на среднем огне.

5. В средней миске взбейте вместе кукурузный крахмал и оставшийся сахар. Добавьте яичные желтки.

6. Постепенно влейте треть горячей молочной смеси в миску, постоянно взбивая, чтобы смешать. Переложите содержимое миски в кастрюлю и готовьте на медленном огне, постоянно взбивая, пока смесь не закипит несколько раз.

7. Сразу же снимите смесь с огня, добавьте молотую корицу и ванильный экстракт и переложите на охлажденную основу. Положите полиэтиленовую пленку прямо на поверхность заварного крема и поставьте в холодильник, пока он не застынет, примерно на 1 час.

8. В средней миске смешайте лимонный сок с 2 стаканами холодной воды. Тонко нарежьте яблоки и положите их в лимонную воду.

9. В небольшой кастрюле смешайте 1 стакан лимонной воды и сахар, доведите до кипения. Добавьте ломтики яблок и снимите с огня. Дайте смеси постоять, пока яблоки не станут мягкими.

10. Чтобы сформировать каждую розу, сверните один ломтик яблока в плотную спираль, положите его сверху на пирог с застывшим кремом и разложите другие ломтики яблок вокруг него в слегка изогнутой спирали. Повторите, чтобы сделать розы по всей поверхности пирога. Ваш тарт готов.

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