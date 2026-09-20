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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
175
Время на прочтение
1 мин

Тарт с грушей и творогом: рецепт осеннего десерта

Это ароматный десерт с песочной основой, нежной творожной начинкой и сочными, сладкими грушами.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
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Тарт с грушей и творогом

Тарт с грушей и творогом / © Credits

Это отличное угощение для тех, кто любит десерты с фруктами.

Ингредиенты:

Для песочного теста:

  • мука пшеничная — 200 гр;

  • яйца куриные — 1 шт;

  • сливочное масло — 100 гр;

  • сахар — 50 гр;

  • соль — щепотка.

Для начинки:

  • творог (мягкий) — 200 гр;

  • яйца куриные — 1 шт;

  • сахар — 80 гр;

  • ванильный сахар — 10 гр;

  • груши — 3 шт;

  • лимонный сок — 1 ст л.

  • Сливочное масло (холодное) нарежьте на кубики.

Приготовление

  1. В миске смешайте просеянную муку, сахар, соль, добавьте сливочное масло и разотрите руками до образования крошки, вбейте яйцо и быстро замесите тесто.

  2. Скатайте в шар, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30 минут.

  3. В миску выложите творог, яйцо, сахар, ванильный сахар и хорошо перемешайте.

  4. Груши помойте, обсушите бумажным полотенцем, удалите сердцевину, нарежьте тонкими дольками и полейте лимонным соком.

  5. Тесто раскатайте, выложите в форму, формируя бортики. Выложите на тесто творожную начинку, разровняйте, сверху веером распределите груши.

  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут.

Советы:

  • Груши должны быть спелые.

  • Творог можно протереть через сито.

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