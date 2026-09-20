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Тарт с грушей и творогом: рецепт осеннего десерта
Это ароматный десерт с песочной основой, нежной творожной начинкой и сочными, сладкими грушами.
Это отличное угощение для тех, кто любит десерты с фруктами.
Ингредиенты:
Для песочного теста:
мука пшеничная — 200 гр;
яйца куриные — 1 шт;
сливочное масло — 100 гр;
сахар — 50 гр;
соль — щепотка.
Для начинки:
творог (мягкий) — 200 гр;
яйца куриные — 1 шт;
сахар — 80 гр;
ванильный сахар — 10 гр;
груши — 3 шт;
лимонный сок — 1 ст л.
Сливочное масло (холодное) нарежьте на кубики.
Приготовление
В миске смешайте просеянную муку, сахар, соль, добавьте сливочное масло и разотрите руками до образования крошки, вбейте яйцо и быстро замесите тесто.
Скатайте в шар, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30 минут.
В миску выложите творог, яйцо, сахар, ванильный сахар и хорошо перемешайте.
Груши помойте, обсушите бумажным полотенцем, удалите сердцевину, нарежьте тонкими дольками и полейте лимонным соком.
Тесто раскатайте, выложите в форму, формируя бортики. Выложите на тесто творожную начинку, разровняйте, сверху веером распределите груши.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут.
Советы:
Груши должны быть спелые.
Творог можно протереть через сито.