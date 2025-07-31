Тарт с ягодами: рецепт идеального десерта:

Тарт с ягодами / © Associated Press

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Содержание Ингредиенты Основа Начинка Дополнительно Приготовление Советы

На странице tastystories.feed рассказали, как приготовить идеальный тарт с замороженными ягодами, хрустящим миндалем и нежной сливочно-сметанной начинкой. Гарантируем, он станет фаворитом вашей кулинарной коллекции.

Тарт — это классический французский десерт. Его название происходит от французского слова tarte, которое означает открытую выпечку с основой из теста и сладкой или соленой начинкой. Хотя самые известные в мире тарты — яблочные или лимонные, ягодные вариации давно стали неотъемлемой частью европейской, а теперь и украинской домашней кулинарии.

Ингредиенты

Основа

Мука 200 г

Сливочное масло 120 г

Сахар 90 г

Желток 1 шт.

Соль 0,5 ч. л

Начинка

Сметана 15% 200 мл

Маскарпоне 150 г

Яйцо 1 шт.

Сахарная пудра 80 г

Крахмал (картофельный или кукурузный) 20 г

Дополнительно

Замороженные ягоды (малина, черника или микс) 200-250 г

Миндальные хлопья 30 г

Приготовление

Смешайте муку, соль и сахар в большой миске. Добавьте порезанное кубиками холодное масло и перетрите все руками или блендером в крошку. Добавьте желток и быстро замесите тесто, оно будет хрупким, но податливым. Выложите тесто в форму, равномерно распределите его по дну и бортикам. Проколите вилкой. Поставьте форму с тестом в холодильник на 15-20 мин. Духовку разогрейте до 180°C. Выпекайте основу 15 мин, пока она слегка не подрумянится. В миске смешайте сметану, маскарпоне, яйцо, сахарную пудру и крахмал. Взбейте миксером до однородной кремовой текстуры. Вылейте начинку на подпеченную основу. Равномерно распределите замороженные ягоды. Посыпьте сверху миндальными хлопьями. Верните тарт в духовку и выпекайте 30-40 мин при 180°C, пока крем не «схватится», а верх не станет слегка золотистым. Дайте тарту полностью остыть в форме.

Советы

Если нет маскарпоне, смело заменяйте большим количеством сметаны.

Можно использовать любые ягоды: ежевику, вишню, землянику, голубику или миксы.

Чтобы тарт не имел лишней жидкости, ягоды не нужно предварительно размораживать.

Тарт лучше подходит на следующий день охлажденным.

Этот ягодный тарт пример того, как из простых продуктов можно создать изысканный французский десерт у себя дома. Нежная начинка, хрустящая основа и яркая ягодная кислинка — идеальный баланс вкуса. Попробуйте один раз и вам захочется повторить еще не раз.

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