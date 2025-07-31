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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
89
Время на прочтение
2 мин

Тарт с ягодами: рецепт идеального десерта:

Легкий, нежный, ароматный и удивительно красивый — ягодный тарт способен украсить любой день, даже если он начался с дождя. Этот десерт — воплощение уюта и домашнего тепла.

Тарт с ягодами

Тарт с ягодами / © Associated Press

На странице tastystories.feed рассказали, как приготовить идеальный тарт с замороженными ягодами, хрустящим миндалем и нежной сливочно-сметанной начинкой. Гарантируем, он станет фаворитом вашей кулинарной коллекции.

Тарт — это классический французский десерт. Его название происходит от французского слова tarte, которое означает открытую выпечку с основой из теста и сладкой или соленой начинкой. Хотя самые известные в мире тарты — яблочные или лимонные, ягодные вариации давно стали неотъемлемой частью европейской, а теперь и украинской домашней кулинарии.

Ингредиенты

Основа

  • Мука 200 г

  • Сливочное масло 120 г

  • Сахар 90 г

  • Желток 1 шт.

  • Соль 0,5 ч. л

Начинка

  • Сметана 15% 200 мл

  • Маскарпоне 150 г

  • Яйцо 1 шт.

  • Сахарная пудра 80 г

  • Крахмал (картофельный или кукурузный) 20 г

Дополнительно

  • Замороженные ягоды (малина, черника или микс) 200-250 г

  • Миндальные хлопья 30 г

Приготовление

  1. Смешайте муку, соль и сахар в большой миске.

  2. Добавьте порезанное кубиками холодное масло и перетрите все руками или блендером в крошку.

  3. Добавьте желток и быстро замесите тесто, оно будет хрупким, но податливым.

  4. Выложите тесто в форму, равномерно распределите его по дну и бортикам. Проколите вилкой.

  5. Поставьте форму с тестом в холодильник на 15-20 мин.

  6. Духовку разогрейте до 180°C.

  7. Выпекайте основу 15 мин, пока она слегка не подрумянится.

  8. В миске смешайте сметану, маскарпоне, яйцо, сахарную пудру и крахмал.

  9. Взбейте миксером до однородной кремовой текстуры.

  10. Вылейте начинку на подпеченную основу.

  11. Равномерно распределите замороженные ягоды.

  12. Посыпьте сверху миндальными хлопьями.

  13. Верните тарт в духовку и выпекайте 30-40 мин при 180°C, пока крем не «схватится», а верх не станет слегка золотистым.

  14. Дайте тарту полностью остыть в форме.

Советы

  • Если нет маскарпоне, смело заменяйте большим количеством сметаны.

  • Можно использовать любые ягоды: ежевику, вишню, землянику, голубику или миксы.

  • Чтобы тарт не имел лишней жидкости, ягоды не нужно предварительно размораживать.

  • Тарт лучше подходит на следующий день охлажденным.

Этот ягодный тарт пример того, как из простых продуктов можно создать изысканный французский десерт у себя дома. Нежная начинка, хрустящая основа и яркая ягодная кислинка — идеальный баланс вкуса. Попробуйте один раз и вам захочется повторить еще не раз.

Дата публикации
Количество просмотров
89
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