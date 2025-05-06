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Тарталетки с камамбером запеченные в духовке: рецепт интересной закуски
Тарталетки с камамбером отлично подойдут в качестве закуски на праздничный стол.
Используйте готовые тарталетки, которые продаются в любом супермаркете или испеките сами. Для приготовления понадобятся тарталетки,.сыр камамбер, яйца и сливки.
Ингредиенты
- тарталетки
- 10 шт.
- сыр камамбер
- 120 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- сливки
- 10 мл
Сыр нарежьте на мелкие кубики и разложите по тарталеткам.
Яйца взбейте венчиком, влейте сливки, перемешайте и залейте этой смесью тарталетки.
Выложите на противень застеленный пергаментной бумагой.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 10-15 минут до золотистого цвета. Подайте горячими.
Советы:
По желанию добавьте прованские травы.
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