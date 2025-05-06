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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
37
Время на прочтение
1 мин

Тарталетки с камамбером запеченные в духовке: рецепт интересной закуски

Тарталетки с камамбером отлично подойдут в качестве закуски на праздничный стол.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
242 ккал
Тарталетки с камамбером запеченные в духовке

Тарталетки с камамбером запеченные в духовке / © Credits

Используйте готовые тарталетки, которые продаются в любом супермаркете или испеките сами. Для приготовления понадобятся тарталетки,.сыр камамбер, яйца и сливки.

Ингредиенты

тарталетки
10 шт.
сыр камамбер
120 г
яйца куриные
2 шт.
сливки
10 мл

  1. Сыр нарежьте на мелкие кубики и разложите по тарталеткам.

  2. Яйца взбейте венчиком, влейте сливки, перемешайте и залейте этой смесью тарталетки.

  3. Выложите на противень застеленный пергаментной бумагой.

  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 10-15 минут до золотистого цвета. Подайте горячими.

Советы:

  • По желанию добавьте прованские травы.

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Дата публикации
Количество просмотров
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