- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 221
- Время на прочтение
- 1 мин
Тарталетки с крабовыми палочками кукурузой и авокадо: рецепт эффектной закуски
Крабовый салат в тарталетках из теста, станет отличной яркой закуской на праздничный стол. Заполните их непосредственно перед подачей, чтобы они не размокли.
Готовится блюдо быстро, так как тарталетки используйте готовые.
Ингредиенты
- тарталетки из песочного теста
- 14 шт.
- крабовые палочки
- 100 г
- авокадо
- 200 г
- кукуруза консервированная
- 100 г
- петрушка
- 4 веточки
- майонез
- 1 ст. л.
- сметана
- 1 ст. л.
- соль
-
Авокадо вымойте, обсушите бумажным полотенцем, сделайте глубокий надрез по всей окружности, немного проверните, чтобы раскрылись две половинки, достаньте мякоть ложкой и мелко нарежьте.
С консервированной кукурузы слейте жидкость.
Крабовые палочки нарежьте на маленькие кубики.
Зелень промойте, обсушите и мелко нарежьте.
В миске соедините крабовые палочки, авокадо, кукурузу, петрушку, майонез и сметану, посолите, перемешайте и наполните тарталетки. Выложите на плоское блюдо и подайте к столу.
Советы:
Авокадо используйте спелое.