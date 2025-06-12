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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
221
Время на прочтение
1 мин

Тарталетки с крабовыми палочками кукурузой и авокадо: рецепт эффектной закуски

Крабовый салат в тарталетках из теста, станет отличной яркой закуской на праздничный стол. Заполните их непосредственно перед подачей, чтобы они не размокли.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
251 ккал
Тарталетки с крабовыми палочками кукурузой и авокадо

Тарталетки с крабовыми палочками кукурузой и авокадо / © Credits

Готовится блюдо быстро, так как тарталетки используйте готовые.

Ингредиенты

тарталетки из песочного теста
14 шт.
крабовые палочки
100 г
авокадо
200 г
кукуруза консервированная
100 г
петрушка
4 веточки
майонез
1 ст. л.
сметана
1 ст. л.
соль

  1. Авокадо вымойте, обсушите бумажным полотенцем, сделайте глубокий надрез по всей окружности, немного проверните, чтобы раскрылись две половинки, достаньте мякоть ложкой и мелко нарежьте.

  2. С консервированной кукурузы слейте жидкость.

  3. Крабовые палочки нарежьте на маленькие кубики.

  4. Зелень промойте, обсушите и мелко нарежьте.

  5. В миске соедините крабовые палочки, авокадо, кукурузу, петрушку, майонез и сметану, посолите, перемешайте и наполните тарталетки. Выложите на плоское блюдо и подайте к столу.

Советы:

  • Авокадо используйте спелое.

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Дата публикации
Количество просмотров
221
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