- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Время на прочтение
- 1 мин
Тарталетки с красной рыбой огурцом и сыром: рецепт праздничной закуски
Простая в приготовлении, очень вкусная и красивая закуска, которая будет главным украшением вашего стола.
Тарталетки с красной рыбой, огурцом, яйцом и сыром — это беспроигрышный вариант для любого события.
Ингредиенты
- тарталетки
- 15 шт.
- красная рыба филе
- 200 г
- яйца куриные
- 1 шт.
- огурец свежий
- 1 шт.
- крем-сыр
- 150 г
- укроп свежий
- 3 веточки
- соль
-
Яйца отварите с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите и натрите на мелкую терку.
Огурец помойте, очистите и нарежьте мелкими кубиками.
Укроп мелко измельчите.
Красную рыбу нарежьте тонкими ломтиками.
В миску выложите яйца, огурец, укроп, посолите, добавьте крем сыр, перемешайте, наполните тарталетки и украсьте ломтиками красной рыбы.
Советы:
Сыр используйте любой, но чтобы он был мягкий.