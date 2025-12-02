ТСН в социальных сетях

Рецепты
1 мин

Тарталетки с красной рыбой огурцом и сыром: рецепт праздничной закуски

Простая в приготовлении, очень вкусная и красивая закуска, которая будет главным украшением вашего стола.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
274 ккал
Тарталетки с красной рыбой огурцом и сыром

Тарталетки с красной рыбой огурцом и сыром / © Credits

Тарталетки с красной рыбой, огурцом, яйцом и сыром — это беспроигрышный вариант для любого события.

Ингредиенты

тарталетки
15 шт.
красная рыба филе
200 г
яйца куриные
1 шт.
огурец свежий
1 шт.
крем-сыр
150 г
укроп свежий
3 веточки
соль

  1. Яйца отварите с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите и натрите на мелкую терку.

  2. Огурец помойте, очистите и нарежьте мелкими кубиками.

  3. Укроп мелко измельчите.

  4. Красную рыбу нарежьте тонкими ломтиками.

  5. В миску выложите яйца, огурец, укроп, посолите, добавьте крем сыр, перемешайте, наполните тарталетки и украсьте ломтиками красной рыбы.

Советы:

  • Сыр используйте любой, но чтобы он был мягкий.

