Тарталетки с курицей, грибами и сыром: рецепт вкусного и эффектного блюда

Классический вариант французского жульена с нежной курицей, грибами и сыром.
Вкусный, сочный, нежный, запеченный небольшими порциями в тарталетках из песочного теста, станет отличным вариантом горячей закуски.
Приготовьте начинку заранее, а уже заполнить тарталетки и запечь под сыром можно прямо перед подачей.
Ингредиенты
- филе куриное – 300 гр;
- грибы шампиньоны – 200 гр;
- сыр твердый – 150 гр;
- лук репчатый – 1 шт;
- сливки – 100 гр;
- чеснок – 1 зубчик;
- мускатный орех – щепотка;
- соль, перец черный молотый;
- масло сливочное – 50 гр;
- тарталетки - 15-20 штук.
Приготовление
Промойте куриное филе, грибы, очистите лук.
Куриное филе и грибы нарежьте мелкими кубиками. Лук мелко нашинкуйте, чеснок измельчите. Твердый сыр натрите на крупную терку.
Разогрейте сковороду и обжарьте на сливочном масле до мягкости лук, добавьте филе и чеснок. Когда курица посветлеет, добавьте грибы. Посолите, поперчите, добавьте мускатный орех и обжарьте до готовности (до испарения влаги). Добавьте сливки и тушите блюдо две-три минуты.
Заполните тарталетки начинкой и выложите их на застеленный пергаментом противень, равномерно посыпьте каждую сыром. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов, примерно десять минут до расплавления сыра и образования легкой румяной корочки.
Советы
- Сливки берите не менее 20%;
- Тарталетки можно украсить свежей зеленью.
Читайте также: