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Тарталетки с курицей, грибами и сыром: рецепт вкусного и эффектного блюда

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
371
Время на прочтение
2 мин
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Тарталетки с курицей, грибами и сыром: рецепт вкусного и эффектного блюда

Рецепт тарталеток с курицей, грибами и сыром / Фото: Credits

Классический вариант французского жульена с нежной курицей, грибами и сыром.

Вкусный, сочный, нежный, запеченный небольшими порциями в тарталетках из песочного теста, станет отличным вариантом горячей закуски.

Приготовьте начинку заранее, а уже заполнить тарталетки и запечь под сыром можно прямо перед подачей.

Ингредиенты

  • филе куриное – 300 гр;
  • грибы шампиньоны – 200 гр;
  • сыр твердый – 150 гр;
  • лук репчатый – 1 шт;
  • сливки – 100 гр;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • мускатный орех – щепотка;
  • соль, перец черный молотый;
  • масло сливочное – 50 гр;
  • тарталетки - 15-20 штук.

Приготовление

Промойте куриное филе, грибы, очистите лук.

Куриное филе и грибы нарежьте мелкими кубиками. Лук мелко нашинкуйте, чеснок измельчите. Твердый сыр натрите на крупную терку.

Разогрейте сковороду и обжарьте на сливочном масле до мягкости лук, добавьте филе и чеснок. Когда курица посветлеет, добавьте грибы. Посолите, поперчите, добавьте мускатный орех и обжарьте до готовности (до испарения влаги). Добавьте сливки и тушите блюдо две-три минуты.

Заполните тарталетки начинкой и выложите их на застеленный пергаментом противень, равномерно посыпьте каждую сыром. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов, примерно десять минут до расплавления сыра и образования легкой румяной корочки.

Советы

  • Сливки берите не менее 20%;
  • Тарталетки можно украсить свежей зеленью.

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Дата публикации
Просмотры
371
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