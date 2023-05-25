Тарталетки с курицей, грибами и сыром: рецепт вкусного и эффектного блюда

Вкусный, сочный, нежный, запеченный небольшими порциями в тарталетках из песочного теста, станет отличным вариантом горячей закуски.

Приготовьте начинку заранее, а уже заполнить тарталетки и запечь под сыром можно прямо перед подачей.

Ингредиенты

филе куриное – 300 гр;

грибы шампиньоны – 200 гр;

сыр твердый – 150 гр;

лук репчатый – 1 шт;

сливки – 100 гр;

чеснок – 1 зубчик;

мускатный орех – щепотка;

соль, перец черный молотый;

масло сливочное – 50 гр;

тарталетки - 15-20 штук.

Приготовление

Промойте куриное филе, грибы, очистите лук.

Куриное филе и грибы нарежьте мелкими кубиками. Лук мелко нашинкуйте, чеснок измельчите. Твердый сыр натрите на крупную терку.

Разогрейте сковороду и обжарьте на сливочном масле до мягкости лук, добавьте филе и чеснок. Когда курица посветлеет, добавьте грибы. Посолите, поперчите, добавьте мускатный орех и обжарьте до готовности (до испарения влаги). Добавьте сливки и тушите блюдо две-три минуты.

Заполните тарталетки начинкой и выложите их на застеленный пергаментом противень, равномерно посыпьте каждую сыром. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов, примерно десять минут до расплавления сыра и образования легкой румяной корочки.

Советы

Сливки берите не менее 20%;

Тарталетки можно украсить свежей зеленью.

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