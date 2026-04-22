- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 92
- Время на прочтение
- 1 мин
Тарталетки с морковью яйцами и сыром: идея интересной закуски для праздничного стола
Простая в приготовлении, вкусная и красивая закуска для фуршета или праздничного застолья.
Тарталетки готовятся на скорую руку, нафаршируйте их начинкой из моркови, яиц, сыра, украсьте оливкой и веточкой укропа.
Ингредиенты
- тарталетки песочные
- 10 шт.
- яйца куриные
- 2 шт.
- сыр плавленый
- 80 г
- морковь свежая
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- йогурт густой
-
- соль
-
- оливки без косточек
-
- укроп
- 2 веточки
Яйца отварите 10 минут с момента закипания. Остудите, очистите.
Морковь очистите, помойте.
Чеснок очистите и пропустите через пресс.
Яйца, сыр, морковь, натрите на мелкую терку, добавьте йогурт, чеснок, перец черный молотый, посолите, перемешайте, переложите массу в кондитерский мешок и наполните тарталетки, выложите наверх оливку и украсьте листочками укропа.
Советы:
Вместо йогурта можно использовать майонез.
Чтобы натереть плавленый сыр на терке, положите его в морозильную камеру на пять минут.