Тарталетки с морковью яйцами и сыром: идея интересной закуски для праздничного стола

Простая в приготовлении, вкусная и красивая закуска для фуршета или праздничного застолья.

Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
250 ккал
Тарталетки с морковью яйцами и сыром / © Credits

Тарталетки готовятся на скорую руку, нафаршируйте их начинкой из моркови, яиц, сыра, украсьте оливкой и веточкой укропа.

Ингредиенты

тарталетки песочные
10 шт.
яйца куриные
2 шт.
сыр плавленый
80 г
морковь свежая
1 шт.
чеснок
2 зубчика
йогурт густой
соль
оливки без косточек
укроп
2 веточки

  1. Яйца отварите 10 минут с момента закипания. Остудите, очистите.

  2. Морковь очистите, помойте.

  3. Чеснок очистите и пропустите через пресс.

  4. Яйца, сыр, морковь, натрите на мелкую терку, добавьте йогурт, чеснок, перец черный молотый, посолите, перемешайте, переложите массу в кондитерский мешок и наполните тарталетки, выложите наверх оливку и украсьте листочками укропа.

Советы:

  • Вместо йогурта можно использовать майонез.

  • Чтобы натереть плавленый сыр на терке, положите его в морозильную камеру на пять минут.

