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Тарталетки с персиками, козьим сыром и медом: изысканный рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
466
Время на прочтение
2 мин
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Тарталетки с персиками, козьим сыром и медом: изысканный рецепт

Фото: Credits

Если купить слоеное тесто в магазине, то процесс приготовления этой роскошной закуски не займет много времени.

Это действительно очень тонкое и изысканное блюдо не оставит равнодушными ваших гостей. Скорее всего, они будут впечатлены настолько, что репутация тонкого эстета и гурмана вам обеспечена. 

Ингредиенты

  • 6 средних свежих персиков (можно заменить консервированными) 
  • 3 столовые ложки меда
  • 2 чайные ложки измельченных хлопьев красного перца
  • 2 листа замороженного слоеного теста
  • 1 маленькая красная луковица  
  • 250 г козьего сыра
  • свежемолотый черный перец

Подготовка

  • Персики разрезать пополам, удалить косточки и нарезать тонкими ломтиками. 
  • Готовое тесто разморозить на ночь в холодильнике. 
  • Тонко нарезать лук. 

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 градусов. В большой миске смешайте персики с медом и измельченными хлопьями красного перца.

На слегка присыпанной мукой поверхности раскатайте листы слоеного теста до толщины 0,5 см. Разрежьте каждый лист на квадраты. 

Застелите два противня пергаментной бумагой и равномерно разложите на них квадраты теста.

Положите столовую ложку козьего сыра в центр каждого квадрата слоеного теста и распределите его ровным слоем. Поверх козьего сыра выложите несколько ломтиков красного лука, затем положите сверху ломтики персика. Приправьте тарталетки свежемолотым черным перцем.

Выпекайте тарталетки, пока корочка не станет золотисто-коричневой, от 15 до 17 минут. Переложите тарталетки на решетку для охлаждения; дайте им остыть в течение 5-10 минут перед подачей на стол.

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Дата публикации
Просмотры
466
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