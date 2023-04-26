Тарталетки с персиками, козьим сыром и медом: изысканный рецепт

Если купить слоеное тесто в магазине, то процесс приготовления этой роскошной закуски не займет много времени.

Это действительно очень тонкое и изысканное блюдо не оставит равнодушными ваших гостей. Скорее всего, они будут впечатлены настолько, что репутация тонкого эстета и гурмана вам обеспечена.

Ингредиенты

6 средних свежих персиков (можно заменить консервированными)

3 столовые ложки меда

2 чайные ложки измельченных хлопьев красного перца

2 листа замороженного слоеного теста

1 маленькая красная луковица

250 г козьего сыра

свежемолотый черный перец

Подготовка

Персики разрезать пополам, удалить косточки и нарезать тонкими ломтиками.

Готовое тесто разморозить на ночь в холодильнике.

Тонко нарезать лук.

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 градусов. В большой миске смешайте персики с медом и измельченными хлопьями красного перца.

На слегка присыпанной мукой поверхности раскатайте листы слоеного теста до толщины 0,5 см. Разрежьте каждый лист на квадраты.

Застелите два противня пергаментной бумагой и равномерно разложите на них квадраты теста.

Положите столовую ложку козьего сыра в центр каждого квадрата слоеного теста и распределите его ровным слоем. Поверх козьего сыра выложите несколько ломтиков красного лука, затем положите сверху ломтики персика. Приправьте тарталетки свежемолотым черным перцем.

Выпекайте тарталетки, пока корочка не станет золотисто-коричневой, от 15 до 17 минут. Переложите тарталетки на решетку для охлаждения; дайте им остыть в течение 5-10 минут перед подачей на стол.

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