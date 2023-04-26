Тарталетки с персиками, козьим сыром и медом: изысканный рецепт

Если купить слоеное тесто в магазине, то процесс приготовления этой роскошной закуски не займет много времени.
Это действительно очень тонкое и изысканное блюдо не оставит равнодушными ваших гостей. Скорее всего, они будут впечатлены настолько, что репутация тонкого эстета и гурмана вам обеспечена.
Ингредиенты
- 6 средних свежих персиков (можно заменить консервированными)
- 3 столовые ложки меда
- 2 чайные ложки измельченных хлопьев красного перца
- 2 листа замороженного слоеного теста
- 1 маленькая красная луковица
- 250 г козьего сыра
- свежемолотый черный перец
Подготовка
- Персики разрезать пополам, удалить косточки и нарезать тонкими ломтиками.
- Готовое тесто разморозить на ночь в холодильнике.
- Тонко нарезать лук.
Приготовление
Разогрейте духовку до 200 градусов. В большой миске смешайте персики с медом и измельченными хлопьями красного перца.
На слегка присыпанной мукой поверхности раскатайте листы слоеного теста до толщины 0,5 см. Разрежьте каждый лист на квадраты.
Застелите два противня пергаментной бумагой и равномерно разложите на них квадраты теста.
Положите столовую ложку козьего сыра в центр каждого квадрата слоеного теста и распределите его ровным слоем. Поверх козьего сыра выложите несколько ломтиков красного лука, затем положите сверху ломтики персика. Приправьте тарталетки свежемолотым черным перцем.
Выпекайте тарталетки, пока корочка не станет золотисто-коричневой, от 15 до 17 минут. Переложите тарталетки на решетку для охлаждения; дайте им остыть в течение 5-10 минут перед подачей на стол.
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