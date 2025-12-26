- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 99
- Время на прочтение
- 1 мин
Тарталетки с сельдью, сыром и яйцом: отличная альтернатива бутербродам
Простая, быстрая в приготовлении, эффектная и оригинальная закуска для праздничного стола, которая удивит ваших близких и друзей.
Тарталетки — это отличная замена бутербродам, а готовятся они из самых доступных продуктов: сельди, сыра, яиц и зелени.
Ингредиенты
- тарталетки
- 10 шт.
- филе сельди
- 200 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- сыр сливочный
- 100 г
- сметана 20%
- 1 ст. л.
- перец черный молотый
-
- укроп
-
- листья салата
-
Яйца отварите 10 минут с момента закипания. Остудите, очистите и нарежьте на мелкие кубики.
Укроп промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем и измельчите.
Часть филе сельди нарежьте небольшими кусочками (10 шт.), остальную часть нарежьте на мелкие кубики.
В миске соедините сливочный сыр, сметану, укроп, перец черный молотый, яйца, филе сельди, нарезанное кубиками, и перемешайте.
Дно тарталеток выстелите частью листочка салата, затем выложите горкой начинку, сверху украсьте кусочком сельди и веточкой укропа.
Советы:
Сметану можно заменить сливками.
Готовое блюдо подавайте сразу.