Рецепты
99
1 мин

Тарталетки с сельдью, сыром и яйцом: отличная альтернатива бутербродам

Простая, быстрая в приготовлении, эффектная и оригинальная закуска для праздничного стола, которая удивит ваших близких и друзей.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
40 минут
269 ккал
Тарталетки с сельдью сыром и яйцом

Тарталетки с сельдью, сыром и яйцом / © Credits

Тарталетки — это отличная замена бутербродам, а готовятся они из самых доступных продуктов: сельди, сыра, яиц и зелени.

Ингредиенты

тарталетки
10 шт.
филе сельди
200 г
яйца куриные
2 шт.
сыр сливочный
100 г
сметана 20%
1 ст. л.
перец черный молотый
укроп
листья салата

  1. Яйца отварите 10 минут с момента закипания. Остудите, очистите и нарежьте на мелкие кубики.

  2. Укроп промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем и измельчите.

  3. Часть филе сельди нарежьте небольшими кусочками (10 шт.), остальную часть нарежьте на мелкие кубики.

  4. В миске соедините сливочный сыр, сметану, укроп, перец черный молотый, яйца, филе сельди, нарезанное кубиками, и перемешайте.

  5. Дно тарталеток выстелите частью листочка салата, затем выложите горкой начинку, сверху украсьте кусочком сельди и веточкой укропа.

Советы:

  • Сметану можно заменить сливками.

  • Готовое блюдо подавайте сразу.

