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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
102
Время на прочтение
2 мин

Тартар из лосося на подушке из авокадо-мусса: рецепт оригинального блюда

Тартар из лосося — это блюдо, которое покоряет сердца любителей изысканной кухни. Оно невероятно вкусное и очень полезное, ведь сочетает в себе нежный вкус свежего лосося, текстуру авокадо и пикантные нотки лайма, соевого соуса и васаби.

Автор публикации
Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Тартар с лососем на подушке из авокадо мусса

Тартар с лососем на подушке из авокадо мусса / © Credits

Тартар идеально подходит для праздничных мероприятий, романтического ужина или просто для того, чтобы побаловать себя вкусной, здоровой пищей. На странице ericlahuerta рассказали, рецепт этого кулинарного шедевра, который роскошно выглядит и довольно быстро и просто готовится.

Ингредиенты

Для тартара:

  • Свежий лосось 200 г

  • Свежевыжатый сок лайма 1 ч. л

  • Васаби ½ ч. л

  • Соевый соус 1 ст. л

  • Оливковое масло 1 ст. л

  • Соль

  • Перец

Для авокадо-мусса:

  • Спелые авокадо 2 шт.

  • Свежевыжатый сок лайма 1 ст. л

  • Оливковое масло 1 ст. л

  • Соль

  • Перец

Для подачи:

  • Спелый манго ½ шт.

  • Морская соль ½ ч. л

  • Поджаренный кунжут 1 час. л

  • Кинза

Приготовление

Приготовление авокадо-мусса:

  1. Очистите авокадо, удалите косточку и выложите мякоть в чашу блендера.

  2. Добавить сок лайма, оливковое масло, соль и перец.

  3. Взбейте до получения однородного кремообразного мусса. Если текстура слишком густая, можно добавить немного воды или немного оливкового масла.

Приготовление тартара:

  1. Нарежьте лосось мелкими кубиками.

  2. Переложите в миску, добавьте соль, перец, оливковое масло и перемешайте.

  3. Влейте сок лайма, соевый соус и добавьте васаби. Хорошо размешайте, чтобы все вкусы сочетались.

Сбор блюда

  1. На тарелку выложите слой авокадо-мусса.

  2. Если вы используете манго, нарежьте тонкими кусочками и положите поверх авокадо.

  3. Выложите сверху тартар из лосося и формируйте аккуратный слой.

  4. Сбрызните оливковым маслом, посыпьте солью и поджаренным кунжутом.

  5. Декорируйте листочками кинзы.

Советы:

  • Лосось должен быть свежим и качественным, ведь он употребляется в сыром виде. Лучше всего использовать охлажденное филе, а не замороженное.

  • Для более насыщенного вкуса можно добавить мелко нарезанный зеленый лук или каперсы.

  • Если вам нравится более острый вкус, можно увеличить количество васаби или добавить щепотку молотого каенского перца.

Тартар из лосося на подушке из авокадо-мусса — это идеальное сочетание нежности, свежести и пикантности. Блюдо не только привлекает своим изысканным видом, но и является источником полезных жиров, белков и витаминов. Приготовьте ее для особого случая или просто для себя и наслаждайтесь гастрономическим удовольствием.

Дата публикации
Количество просмотров
102
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