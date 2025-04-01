Тартар из лосося на подушке из авокадо-мусса: рецепт оригинального блюда

Тартар с лососем на подушке из авокадо мусса / © Credits

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Тартар идеально подходит для праздничных мероприятий, романтического ужина или просто для того, чтобы побаловать себя вкусной, здоровой пищей. На странице ericlahuerta рассказали, рецепт этого кулинарного шедевра, который роскошно выглядит и довольно быстро и просто готовится.

Ингредиенты

Для тартара:

Свежий лосось 200 г

Свежевыжатый сок лайма 1 ч. л

Васаби ½ ч. л

Соевый соус 1 ст. л

Оливковое масло 1 ст. л

Соль

Перец

Для авокадо-мусса:

Спелые авокадо 2 шт.

Свежевыжатый сок лайма 1 ст. л

Оливковое масло 1 ст. л

Соль

Перец

Для подачи:

Спелый манго ½ шт.

Морская соль ½ ч. л

Поджаренный кунжут 1 час. л

Кинза

Приготовление

Приготовление авокадо-мусса:

Очистите авокадо, удалите косточку и выложите мякоть в чашу блендера. Добавить сок лайма, оливковое масло, соль и перец. Взбейте до получения однородного кремообразного мусса. Если текстура слишком густая, можно добавить немного воды или немного оливкового масла.

Приготовление тартара:

Нарежьте лосось мелкими кубиками. Переложите в миску, добавьте соль, перец, оливковое масло и перемешайте. Влейте сок лайма, соевый соус и добавьте васаби. Хорошо размешайте, чтобы все вкусы сочетались.

Сбор блюда

На тарелку выложите слой авокадо-мусса. Если вы используете манго, нарежьте тонкими кусочками и положите поверх авокадо. Выложите сверху тартар из лосося и формируйте аккуратный слой. Сбрызните оливковым маслом, посыпьте солью и поджаренным кунжутом. Декорируйте листочками кинзы.

Советы:

Лосось должен быть свежим и качественным, ведь он употребляется в сыром виде. Лучше всего использовать охлажденное филе, а не замороженное.

Для более насыщенного вкуса можно добавить мелко нарезанный зеленый лук или каперсы.

Если вам нравится более острый вкус, можно увеличить количество васаби или добавить щепотку молотого каенского перца.

Тартар из лосося на подушке из авокадо-мусса — это идеальное сочетание нежности, свежести и пикантности. Блюдо не только привлекает своим изысканным видом, но и является источником полезных жиров, белков и витаминов. Приготовьте ее для особого случая или просто для себя и наслаждайтесь гастрономическим удовольствием.

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