Тартар из прошутто и дыни: рецепт изящной закуски
Легкие закуски всегда создают атмосферу праздника, особенно когда у них эффектный вид, как тартар из прошутто и дыни.
Это сочетание нежной сладости спелой дыни и солоноватого выдержанного прошутто уже давно стало классикой среди гурманов. А в формате тартара блюдо приобретает новый уровень — современная подача, изысканный вкус и полезные ингредиенты.
Этот рецепт идеально подойдет для легкого обеда, фуршета или девичьих посиделок с бокалом игристого. Подача небольшими порциями делает его удобным для сервировки, блюдо не только вкусное, но и эстетически привлекательное, а как его приготовить рассказала автор страницы evgeniakarpa.
Ингредиенты
Спелая дыня (лучше медовая) ½ шт.
Прошутто 150 г
Свежий огурец 2 шт.
Заправка
Несоленые фисташки (предварительно можно слегка поджарить)
Сок половины лимона
Оливковое масло 2-3 ст. л
Соль
Свежий тимьян
Приготовление
Дыню и огурцы очистите от кожуры и нарежьте маленькими кубиками одинакового размера. Это придаст блюду красивую текстуру.
В ступке измельчите фисташки, добавьте лимонный сок, оливковое масло, щепотку соли и листочки свежего тимьяна. Перемешайте до получения ароматной заправки.
В глубокой миске осторожно соедините кубики дыни, прошутто и огурца с частью заправки.
Используйте кулинарное кольцо, чтобы ровно выложить смесь на тарелку.
Сверху разложите ломтики прошутто, сформируйте «розы» или легкие волны для эффектной подачи.
Полейте остатком заправки и украсьте целыми фисташками.
Советы
Выбирайте очень спелую дыню с ярким ароматом, именно ее сладость станет контрастом к солоноватому прошутто.
Если хотите более легкий вариант, огурцы можно заменить авокадо.
Тартар из прошутто и дыни — это идеальное сочетание средиземноморских вкусов, которое прекрасно сочетается с бокалом сухого белого вина или игристого просеко. Блюдо легкое, полезное и выглядит так, будто его подали в ресторане.