Тартар из прошутто и дыни: рецепт изящной закуски

Тартар из прошутто и дыни instagram.com/evgeniakarpa

Содержание Ингредиенты Заправка Приготовление Советы

Это сочетание нежной сладости спелой дыни и солоноватого выдержанного прошутто уже давно стало классикой среди гурманов. А в формате тартара блюдо приобретает новый уровень — современная подача, изысканный вкус и полезные ингредиенты.

Этот рецепт идеально подойдет для легкого обеда, фуршета или девичьих посиделок с бокалом игристого. Подача небольшими порциями делает его удобным для сервировки, блюдо не только вкусное, но и эстетически привлекательное, а как его приготовить рассказала автор страницы evgeniakarpa.

Ингредиенты

Спелая дыня (лучше медовая) ½ шт.

Прошутто 150 г

Свежий огурец 2 шт.

Заправка

Несоленые фисташки (предварительно можно слегка поджарить)

Сок половины лимона

Оливковое масло 2-3 ст. л

Соль

Свежий тимьян

Приготовление

Дыню и огурцы очистите от кожуры и нарежьте маленькими кубиками одинакового размера. Это придаст блюду красивую текстуру. В ступке измельчите фисташки, добавьте лимонный сок, оливковое масло, щепотку соли и листочки свежего тимьяна. Перемешайте до получения ароматной заправки. В глубокой миске осторожно соедините кубики дыни, прошутто и огурца с частью заправки. Используйте кулинарное кольцо, чтобы ровно выложить смесь на тарелку. Сверху разложите ломтики прошутто, сформируйте «розы» или легкие волны для эффектной подачи. Полейте остатком заправки и украсьте целыми фисташками.

Советы

Выбирайте очень спелую дыню с ярким ароматом, именно ее сладость станет контрастом к солоноватому прошутто.

Если хотите более легкий вариант, огурцы можно заменить авокадо.

Тартар из прошутто и дыни — это идеальное сочетание средиземноморских вкусов, которое прекрасно сочетается с бокалом сухого белого вина или игристого просеко. Блюдо легкое, полезное и выглядит так, будто его подали в ресторане.